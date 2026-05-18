विदिशा में तपते सूरज ने रोकी बाजारों की रौनक, गर्मी के तेवर देख लोग बदल रहे दिनचर्या
विदिशा में गर्म हवाओं का डबल अटैक, 42 के करीब पहुंचा दिन का तापमान, डॉक्टर ने खानपान और बाहर निकलने को लेकर दी सलाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 1:40 PM IST
विदिशा: आसमान से बरसती आग, तपती सड़कों से उठती गर्मी और दिनभर चल रही झुलसा देने वाली हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. विदिशा में मई के दूसरे पखवाड़े में गर्मी ने अपने तेवर इतने तीखे कर दिए हैं कि सुबह 10 बजे के बाद ही लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. दोपहर होते-होते पूरा शहर लू की चपेट में आ जाता है. तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है, जबकि बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है.
गर्म हवाएं कर रहीं लोगों को परेशान
विदिशा में इस समय मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाएं लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही हैं. दोपहर के समय हालात ऐसे बन रहे हैं कि कुछ मिनट धूप में खड़े रहना भी मुश्किल महसूस हो रहा है. तेज धूप के कारण लोग सिर और चेहरे को कपड़े से ढंककर घरों से बाहर निकल रहे हैं. कई लोग छाता, गमछा और सनग्लास का सहारा लेते नजर आ रहे हैं ताकि लू और गर्म हवाओं से बचा जा सके.
दोपहर में घटी ग्राहकों की संख्या
गर्मी का असर अब कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है. तिलक चौक स्थित कपड़ा दुकानदार कृष्णा रैकवार ने बताया कि, ''दोपहर के समय बाजार में ग्राहकों की संख्या काफी कम हो जाती है. लोग जरूरी सामान लेने के बाद तुरंत घर लौट जाते हैं. तेज गर्मी के कारण बाजारों में रौनक कम हो गई है और कारोबार प्रभावित हो रहा है. 10 परसेंट ही ग्राहकी हो रही है.''
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बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें
वहीं शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम.के. जैन का कहना है कि, ''लगातार बढ़ती गर्मी और लू के कारण डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं.'' उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि, ''बिना जरूरी काम के दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलें. अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्का भोजन करें और शरीर को ढंककर रखें. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.''
दिनभर की भीषण गर्मी के बाद रात के समय तापमान में हल्की गिरावट जरूर दर्ज हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन दिन की तपिश देर रात तक महसूस की जा रही है. गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है और लोगों की निर्भरता कूलर, पंखों और एसी पर पहले से अधिक हो गई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.