शिवराज सिंह चौहान को मिली नई दोस्त, जिंदगी भर साथ निभाने का किया वादा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली नई दोस्त, विदिशा में मंच से ऐलान कर बताया, गिफ्ट देने का किया वादा.
Published : January 19, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 5:32 PM IST
विदिशा: केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भले ही शिवराज सिंह चौहान का नया ठिकाना दिल्ली हो गया हो, लेकिन हर महीने वे मध्य प्रदेश का दौरे पर जरूर आते हैं. जहां अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा सहित आस-पास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में पहुंचते हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज सिंह का मध्य प्रदेश और अपने भांजे-भांजियों के प्रति प्रेम कम होने के बजाए और बढ़ा है. जनता भी शिवराज सिंह का बाहें फैलाकर स्वागत करती है, इसका ताजा उदाहरण विदिशा में देखने मिला. जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को एक नया दोस्त मिल गया है.
शिवराज सिंह को भीड़ में मिली फैन बच्ची
रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह विदिशा दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए 2 फरवरी को रायसेन में होने वाले सांसद खेल महोत्सव के फाइनल मैच की जानकारी दी. साथ ही कबड्डी और क्रिकेट मैच का फाइनल मैच जीतने वाले विजेताओं को इनाम की राशि के बारे में बताया. विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह के साथ फोटो क्लिक कराने और मिलने वालों का हुजूम इकट्ठा हो गया. इसी बीच भीड़ में एक बच्ची जो शिवराज सिंह की फैन है, वो भी मिलने पहुंची.
मिलिये मेरी नई दोस्त, काव्या रघुवंशी से— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 18, 2026
दोस्त ने बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड भी दिया और अपने हाथों से क्राउन भी पहनाया।
एकदम पक्की दोस्ती हुई है, जीवनभर चलेगी। pic.twitter.com/MLfp8WXIrq
शिवराज सिंह ने बनाई नई फ्रेंड
बच्ची काव्या ने रंगीन कागज का बना क्राउन शिवराज सिंह के सिर पर पहनाया. जिसके बारे में खुद केंद्रीय मंत्री ने मंच से सबको बताया. साथ ही एक कार्ड पर काव्या ने मामा के लिए I Love You लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने भी आई लव यू टू कहा. इसके बाद बच्ची के एक ऑफर को स्वीकार करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि "काव्या को इसी वक्त मैं अपनी दोस्त बनाता हूं, भांजी तो वो मेरी है ही, अपनी इस दोस्त को मैं हमेशा याद रखूंगा." इसके बाद काव्या ने एक गिफ्ट भी दिया. जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से बेटी को गिफ्ट भेजूंगा. इसका वीडियो केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया X पर शेयर किया है.
ठेलेवाले से खरीदा पिंड खजूर
शिवराज के दौरे का इसी तरह का एक और वीडियो भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने एक ठेले वाले से पिंड खजूर खरीदा. मंत्री को अपने ठेले पर देखकर ठेलेवाले पन्नालाल को यकीन ही नहीं हुआ. जब शिवराज पैसे देने लगे तो ठेलेवाले मना करने लगा, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि क्यों पन्ना भैया खजरू सस्से में तो नहीं खरीद लिए.