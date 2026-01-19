सड़क पर पिन खजूर तौलते दिखे शिवराज सिंह, पन्नालाल को चुकाए पूरे दाम, इनाम की घोषणा
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने विदिशा में ठेले से पिन खजूर खरीदे, उन्होंने ठेलेवाले पन्नालाल को गले से लगाया, मोटर ट्राई साइकिल की घोषणा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 1:45 PM IST
विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सरल और मानवीय व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. मध्य प्रदेश में आज भी उनका क्रेज कम नहीं हुआ है. अकसर ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें लोगों से प्रेम से मिलते हुए देखा गया है. कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया विदिशा में. अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में दौरे के दौरान शिवराज सिंह पिन खजूर के एक ठेले पर जाकर रुक गए और पिन खजूर खरीदी. मंत्री को अपने ठेले के पास देखकर ठेलेवाले पन्नालाल को तो यकीन ही नहीं हुआ.
शिवराज सिंह ने ठेलेवाले से खरीदे पिन खजूर
विदिशा में ऐसा पल सामने आया जिसने लोगों का दिल छू लिया. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में ठेलेवाले पन्नालाल से मुलाकात की. पन्ना लाल खजूर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. शिवराज सिंह ने पन्ना लाल से आधा किलो खजूर खरीद लिए. खास बात यह रही की इस दौरान वह खुद खजूर को तौलते नजर आए. ठेलेवाला पैसे लेने से इंकार करता रहा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसे पूरे पैसे चुकाए. साथ ही उनसे पूछा कि, ''क्यों पन्ना भैया खजूर सस्ते में तो नहीं खरीद लिए मैंने.'' इस पर पन्ना से न में सिर हिलाकर जवाब दिया. इस दौरान पन्नालाल काफी खुश नजर आया. जाते-जाते शिवराज सिंह चौहान ने उसे अपने गले से लगा लिया.
विदिशा में भाई पन्नालाल से मुलाकात हुई। पन्ना भैया खजूर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब उनसे बातें हुई तो लगा जैसे किसी अपने से मिला हूँ । मेहनत से भरे हाथों में जीवन का संघर्ष दिखा, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान थी।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 18, 2026
पन्ना भैया जैसे मेहनतकश लोग ही इस देश की… pic.twitter.com/p5Cm3hC4OQ
मोटर ट्राई साइकिल दिलवाने का किया वादा
वहां उपस्थित लोगों ने पूर्व सीएम से कहा कि पन्ना लाल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, थोड़ी इनकी मदद हो जाती तो अच्छा रहता. इस पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने साथ आए अधिकारी से कहा कि इनका नाम पता नोट किया जाए, सरकार से कहकर मोटर ट्राई साइकिल पन्नालाल को उपलब्ध करवाई जाएगी. यह सुनकर पन्नालाल की आंखों में अलग ही खुशी दिखाई दी. शिवराज सिंह की इस व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है. हर कोई उनके व्यवहार की तारीफ करते नहीं थक रहा.
शिवराज ने शेयर किया वीडियो
शिवराज सिंह चौहान ने खुद वीडियो को अपने X हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ''विदिशा में भाई पन्नालाल से मुलाकात हुई. पन्ना भैया खजूर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. जब उनसे बातें हुई तो लगा जैसे किसी अपने से मिला हूं. मेहनत से भरे हाथों में जीवन का संघर्ष दिखा, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान थी. पन्ना भैया जैसे मेहनतकश लोग ही इस देश की असली ताकत हैं. हमारी कोशिश यही है कि उनकी मेहनत की राह थोड़ी आसान बने, जीवन थोड़ा सुगम हो. इसलिए पन्ना भैया को मोटर ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराएंगे और जो भी संभव मदद हो सकती है, वो जरूर करेंगे.''