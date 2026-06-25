ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बन रहा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टाइल में रोड, ट्रंपेट इंटरचेंज जंक्शन पर उड़ान भरेंगे वाहन

साथ ही भोपाल, सागर, अशोकनगर, गुना, रायसेन और आसपास के दूसरे क्षेत्रों में आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा. इसका निर्माण अपने अंतिम चरण में है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के अधिकारियों के मुताबिक इसके निर्माण से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं की संभावनाएं खत्म होंगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल लगातार मजबूत और बेहतर होता जा रहा है. मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे में हो रहे निर्माण से मध्य प्रदेश की यातायात व्यवस्था बेहतर हो रही है. इस दिशा में राजधानी भोपाल से करीबन 57 किलोमीटर दूर स्थित विदिशा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 346 पर अत्याधुनिक ट्रंपेट इंटरचेंज तेजी से आकार ले रहा है. इसके तैयार होने से इस रूट पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

विदिशा प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन यूनिट के परियोजना निदेशक सिद्धांत सिंघई ने बताया कि एनएचएआई द्वारा तैयार किया जा रहा यह ट्रंपेट इंटरचेंज आधुनिक रोड डिजाइन और सेफ ट्रैफिक मैनेजमेंट का एडवांस स्ट्रक्चर है. यह एक खास तरह का ग्रेट सेपरेटेड जंक्शन होता है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि विभिन्न दिशाओं से आने वाला यातायात बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल और बिना किसी क्राॅस ट्रैफिक और बिना रूकावट के चलता रहे.

इसकी आकृति संगीत वाद्य यंत्र ट्रंपेट से मिलती जुलती है, इसलिए इसे ट्रंपेट इंटरचेंज कहा जाता है. इस तरह की डिजाइन सड़क सुरक्षा को बेहतर करने, यात्रा का समय कम करने और वाहनों की आवाजाही बिना रोक-टोक सुचारू रखने के लिए तैयार की जाती है. यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है और इसमें सिर्फ मार्किंग और सोल्डर का काम बाकी है. अधिकारियों के मुताबिक यह काम भी अगले एक माह में पूरा कर लिया जाएगा.

विदिशा में तैयार हो रहा ट्रंपेट इंटरचेंज जंक्शन (Photo Credit By NHAI)

अगले एक माह में पूरा होगा काम

सिद्धांत सिंघई बताते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो विदिशा प्रदेश के कई बड़े शहरों को जोड़ता है. राजधानी भोपाल, बुंदेलखंड के सागर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर अंचल की ओर जाने वाले मार्गों को जोड़ने में विदिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस रूट पर सिर्फ यात्री वाहन ही नहीं, बल्कि माल परिवहन भी बड़ी मात्रा में होता है. यही वजह भविष्य की दृष्टि से इस रूट के नेशनल हाईवे को विकसित किया जा रहा है.

नेशनल हाईवे 346 वैसे तो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन नेशनल हाईवे 46 आगरा-मुंबई पर शुरू होकर नेशनल हाईवे 27 तक जाता है. इस रूट पर सागर जिले में राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक एनएच 146 के 10.079 किलोमीटर हिस्से को भी 731 करोड़ की लागत से चार लेन में बदला जा रहा है. यह परियोजना भोपाल-कानपुर इकोनाॅमिक काॅरिडोर का हिस्सा है. इससे एनएच 346 और एनएच 46 की कनेक्टीविटी और बेहतर होगी.