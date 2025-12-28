ETV Bharat / state

विदिशा में लर्निंग बाय डूइंग मेला, प्रधानमंत्री के विजन फॉर इंडिया 2047 हुआ जीवंत

टीएलएम मेला से बढ़ता है बच्चों में सीखने की क्षमता ( ETV Bharat )

विद्यालय की प्राचार्य दीप्ति शुक्ला ने बताया कि "पूरे जिले और प्रदेश में अब तक ऐसा मेला बच्चों द्वारा आयोजित नहीं किया गया है. टीएलएम के माध्यम से बच्चे, विषय को समझने के साथ-साथ अपने सहपाठियों को भी सिखाते हैं. जिससे उनकी सीखने की क्षमता और बढ़ती है." उन्होंने यह भी बताया कि "यह प्रयास विजन फॉर राइजिंग इंडिया 2047 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है."

विदिशा: शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में टीएलएम (टीचिंग लर्निंग मटेरियल) मेला का आयोजन किया गया. जिसमें छात्रों ने लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया. इस मेला का उद्देश्य बच्चों को ऐसा सीखने का अनुभव देना था, जिसमें वे स्वयं टीएलएम बनाकर और उसे अपने सहपाठियों को समझाकर सीख सकें.

छात्रा ने बनाया सही जवाब पर बीप बजाने वाला टीएलएम

छात्राओं ने इस मेले में विभिन्न प्रकार के टीएलएम प्रस्तुत किया. कक्षा 12वीं की नादिरा खान ने अपोजिट वर्ड्स पर आधारित टीएलएम बनाया. जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का विलोम शब्द दिखाया गया है. एक अन्य छात्रा ने कवियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया कि सही जवाब पर बीप बजेगा और गलत जवाब पर बीप नहीं बजेगा.

9वीं की वंशिका रैकवार ने भारत के पड़ोसी देशों का विवरण समझाया. वहीं, जिया अहिरवार ने लोकतंत्र से संबंधित टीएलएम बनाया. इसमें मताधिकार, कानून का शासन, मानव अधिकार, समान वेतन, शिक्षा और भाषण देने का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल बताए गए.

11वीं की छात्रा ने बनाया मानव बॉडी सिस्टम का टीएलएम

सुहाना प्रजापति ने 3D शेप बनाकर आकृतियों की जानकारी दी. 10वीं की एनी अहमद ने मानव हृदय के कार्य को मॉडल के माध्यम से समझाया. कशिश दांगी ने इमरजेंसी उपयोग के लिए फर्स्ट एड बॉक्स तैयार किया. वहीं, 11वीं की संजना अहिरवार ने मानव बॉडी सिस्टम पर आधारित टीएलएम पेश किया.

इस आयोजन ने यह साबित किया कि टीएलएम बच्चों के लिए सीखने का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे उनका ज्ञान, समझ और रचनात्मक क्षमता बढ़ती है.