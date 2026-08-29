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सुषमा स्वराज का विदिशा से दिल का कनेक्शन, चुनाव जीतते ही गांव को पहनाया था मुकुटमणि

सुषमा स्वराज का विदिशा के लोगों से आत्मीयता का था नाता, सांसद नहीं दीदी बन गई थीं सुषमा स्वराज, गांव वालों ने फिर किया याद. रवि कुमार की रिपोर्ट.

Sushma Swaraj Connection Vidisha
सुषमा स्वराज का विदिशा से दिल का कनेक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 2:41 PM IST

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Updated : August 29, 2026 at 2:49 PM IST

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विदिशा: भारतीय राजनीति में कई नेता अपने संसदीय क्षेत्रों से वोटों और विकास का समीकरण जोड़ते हैं, लेकिन पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने विदिशा की धारा पर सियासत से परे एक नया अध्याय लिखा था. वर्ष 2009 में जब वे पहली बार विदिशा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर आईं, तो उन्होंने मतदाताओं से राजनीतिक नहीं, बल्कि भावुक भाई-बहन का रिश्ता जोड़ा. आज भी विदिशा के कार्यकर्ता और आम नागरिक रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी प्रिय दीदी को याद कर भावुक हो उठते हैं.

चुनावी मंच से मांगा था रक्षा का वचन
पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम रघुवंशी ने ईटीवी भारत से बातचीत में सुषमा स्वराज से जुड़े संस्मरण साझा करते हुए बताया कि, ''2009 के आम चुनाव के दौरान जब दीदी विदिशा आईं, तो वे बाहरी प्रत्याशी थीं. लेकिन उन्होंने अपनी भाषण शैली और व्यवहार से कुछ ही समय में स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया. वे अपनी जनसभाओं में कहती थीं. मैं यहां संसद सदस्य बनने नहीं, बल्कि एक बहन बनकर अपने भाइयों से मान-सम्मान की रक्षा का वचन लेने आई हूं.''

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शिवराज सिंह चौहान के साथ सुषमा स्वराज (ETV Bharat)

वर्ष 2009 के चुनाव में विदिशा तहसील के ग्राम पांझ में उन्हें 90 फीसदी से अधिक मत मिले थे. चुनाव जीतने के बाद वे सबसे पहले पांझ पहुंचीं, जहां ग्रामीणों द्वारा चांदी का मुकुट पहनाए जाने पर उन्होंने भावुक होकर उस गांव को संसदीय क्षेत्र के मुकुटमणि का खिताब दिया था और उसे गोद भी लिया था.

हर कार्यकर्ता का नाम और बूथ याद
सुषमा स्वराज की अद्भुत स्मरण शक्ति का जिक्र करते हुए उनके सहयोगियों ने बताया कि, वे बेहद कम समय में संसदीय क्षेत्र के एक-एक बूथ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नाम से पहचानने लगी थीं. हजारों की भीड़ में भी वे किसी कार्यकर्ता को उसके नाम से पुकार कर अचंभित कर देती थीं.

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विदिशा के लोगों ने किया सुषमा स्वराज को याद (ETV Bharat)

महीने में 4 दिन विदिशा में प्रवास और समीक्षा बैठकें
जीत के बाद सुषमा स्वराज ने वादा किया था कि वे हर माह चार दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगी. पहले कार्यकाल 2009-2014 के दौरान जब वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं, तब उन्होंने इस नियम का कड़ाई से पालन किया. वे भोपाल प्रोफेसर कॉलोनी स्थित सरकारी बंगले में अपना ठिकाना बनाकर विदिशा के विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करती थीं.

उनकी कार्यशैली की मिसाल देते हुए राम रघुवंशी बताते हैं कि, ''उन्होंने सुषमा दीदी का 'बुलौआ' जैसा अनूठा अभियान चलाकर ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक गीतों के साथ मतदान के लिए प्रेरित किया, जिससे महिला वोट प्रतिशत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसके अलावा, सर्वाधिक वोटिंग वाले ग्राम पांज को आदर्श ग्राम बनाने का जिम्मा भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को सौंपा था.''

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विदिशा के लिए सांसद नहीं, दीदी बन गई थीं सुषमा स्वराज (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर बंगले पर सजती थी राखियों की महफिल
विदेश मंत्री 2014-2019 बनने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं के बीच उनका विदिशा से लगाव कभी कम नहीं हुआ. हर रक्षाबंधन पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को अपने निवास पर आमंत्रित कर अपने हाथों से राखी बांधती थीं. कार्यकर्ता उन्हें मैडम या मंत्री जी नहीं, बल्कि दीदी कहकर ही पुकारते थे.

'सुषमा दीदी विदिशा की जनता को परिवार की तरह अपनाया'

कामधेनु आयोग के सदस्य व पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम रघुवंशी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, ''सुषमा दीदी से हमारा नाता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, उन्होंने कार्यकर्ताओं और विदिशा की जनता को अपने परिवार की तरह अपनाया था. वर्ष 2009 में सांसद बनने के बाद से ही उन्होंने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कार्यकर्ताओं को बुलाकर खुद अपने हाथों से राखी बांधने की परंपरा शुरू की थी.''

चाहे वे भोपाल के बंगले पर हों या दिल्ली में, वे हमेशा कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संवाद रखती थीं. विदेश मंत्री जैसी बेहद व्यस्त और बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र के छोटे से छोटे काम और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख का पूरा ध्यान रखा. उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता.''

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चुनाव जीतते ही गांव को पहनाया मुकुटमणि (ETV Bharat)

स्वास्थ्य कारणों से दूर रहीं, तो मंच से मांगी थी माफी
वर्ष 2016 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद चिकित्सकों की सलाह पर वे ढाई साल तक विदिशा नहीं आ सकीं. जब वे आखिरी बार विदिशा ऑडिटोरियम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं, तो उन्होंने भावुक होकर मंच से जनता से माफी मांगी थी कि अस्वस्थता के कारण वे अपना 4 दिन प्रवास वाला वादा पूरा नहीं कर पाईं, लेकिन उनका रिश्ता अंतिम सांस तक कायम रहेगा.

विदिशा को दीं कई सौगातें
विदिशा में ऑडिटोरियम का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना, रेलवे और कनेक्टिविटी सुधार जैसे कई कार्य सुषमा स्वराज के प्रयासों की देन हैं. इसके अलावा, 2004 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने भोपाल एम्स की आधारशिला रखी थी. 6 अगस्त 2019 को उनके असमय निधन से न केवल भारतीय राजनीति, बल्कि विदिशा ने भी अपनी एक ऐसी दीदी को खो दिया जिसने राजनीति की सीमाओं को तोड़कर एक संसदीय क्षेत्र को अपने परिवार का रूप दे दिया था.

Last Updated : August 29, 2026 at 2:49 PM IST

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