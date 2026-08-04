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विदिशा में स्कूल जल्दी जाने की जिद, ऊफनती बेतवा नदी के स्टॉप डैम को फांद रहे स्कूली बच्चे

जल्दी पहुंचने बच्चे उठा रहे खतरनाक कदम ( ETV Bharat )