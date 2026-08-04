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विदिशा में स्कूल जल्दी जाने की जिद, ऊफनती बेतवा नदी के स्टॉप डैम को फांद रहे स्कूली बच्चे

विदिशा में ऊफनती बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम को पार कर बच्चे जा रहे स्कूल, जल्दी पहुंचने ऊठा रहे खतरनाक कदम.रास्ता पहले से प्रतिबंधित. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.

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जल्दी पहुंचने बच्चे उठा रहे खतरनाक कदम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:26 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 1:36 PM IST

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विदिशा: बारिश का मौसम आते ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से दर्दनाक और हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगती हैं. कहीं सड़क तो कहीं पुल नहीं होने से ग्रामीण और बच्चे परेशान होते हैं. हालांकि इसी तरह का कुछ नजारा विदिशा में देखने मिला है, लेकिन यहां की हकीकत थोड़ी अलग है. बताया जा रहा है कि विदिशा में 10 बच्चे ऐसे हैं, जो सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि मेन रोड से जाने पर 5 किमी का लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसके चलते बच्चे ऊफनी बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम को पार करके जा रहे हैं.

स्टॉप डैम के खतरनाक 4 फीट गैप को पार करते बच्चे

विदिशा जिला मुख्यालय के पास स्थित बंधेरा, ककरुआ, इमलिया और बेहलोट गांव से जुड़ी ये खबर है. जहां कुछ बच्चे साइकिल होने के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि रोड से जाने पर बच्चों को 5 किलोमीटर का थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. जिसके चलते बच्चे शॉर्टकट अपना रहे हैं, लेकिन स्कूल पहुंचने की जल्दबाजी में बच्चे खतरनाक रास्ता अपना रहे हैं. बच्चे ऊफनती बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम के खतरनाक 4 फीट के गैप को कूदकर पार करते हैं. जो बहुत खतरनाक है.

स्टॉप डैम पर पक्का पुल या स्कूल की कराएं मरम्मत

विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया. सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने स्टॉप डैम के रास्ते पर कटीली झाड़ियां और तार लगाकर आवाजाही बंद करा दी. जिससे कई बच्चे स्कूल नहीं जा सकते. ग्रामीणों ने मांग की है कि या तो स्टॉप डैम पर पक्का पुल बनाया जाए या बंधेरा के प्राथमिक स्कूल का अपग्रेड कर उसे हाई स्कूल बनाया जाए.

छात्र बोला-5-6 साल से यही स्थिति

ग्रामीण छात्र ने बताया कि "मैंने दो साल शासकीय हाई स्कूल पलोह में पढ़ाई की है. मैं नदी के रास्ते से स्कूल जाता था और मेरे साथ अन्य बच्चे भी जाते थे. पिछले 5-6 सालों से यही स्थिति बनी हुई है. हर बार बारिश के चार महीनों में नदी उफान पर रहने और डैम टूटे होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते. जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है. अगर यह चार महीने भी नियमित स्कूल जा पाते, तो और बेहतर परिणाम आ सकते थे."

साइकिल मिलने के बाद भी जान जोखिम में डाल रहे बच्चे

विदिशा के एसडीएम क्षितिज शर्मा ने ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते हुए कहा कि "स्कूल में 70 बच्चे पढ़ते हैं. कुछ छात्रों को छोड़ बाकी के सारे स्टूडेंट्स साइकिल से रोजाना स्कूल आते हैं. मगर 10 के करीब ऐसे बच्चे हैं, जो स्टॉप डैम से फांद कर आना चाहते हैं. इसके लिए प्रशासन ने पहले ही वादा किया है कि वो जल्द बंदोबस्त करेंगे. स्टॉप डैम पर स्लैब डालने और सुरक्षा के लिए पटवारी व होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है.

SDM आगे बताते हैं कि स्कूल पहुंच का पक्का और बढ़िया रास्ता पहले से ही बना है. मगर चुनिंदा बच्चे डैम से जा रहे हैं. सरकार की तरफ से गांव के सभी बच्चों को इसी परेशानी के चलते साइकिल मुहैया कराया गया है. प्रशासन का दावा है पैरेट्स को ऑफर किया गया है कि अगर वो 10 किलोमीटर दूर इस स्कूल की बजाए जिला मुख्यालय विदिशा में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनका एडमिशन कराया जाएगा. दरअसल विदिशा शहर की दूरी गांव से 15 किलोमीटर है और वर्तमान स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है."

Last Updated : August 4, 2026 at 1:36 PM IST

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