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विदिशा के 4 गांवों के बच्चों को अब नहीं लांघना पड़ेगा स्टॉप डैम, गांव में खुला हाई स्कूल

स्टॉप डैम के पिलर्स पर जोखिम भरी छलांग लगाने से स्कूली बच्चों को मिली मुक्ति. गांव में ही पढ़ाई शुरू. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.

VIDISHA CHILDREN JUMP STOP DAM
किरमची बंधेरा गांव में हाई स्कूल शुरू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
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विदिशा : विदिशा के 4 गांवों के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए स्टॉप डैम को लांघते रहे हैं. एक पिलर से दूसरे पिलर पर जोखिमभरी छलांग लगाकर स्कूल पहुंचे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर चला तो जिम्मेदारों की आंखें खुलीं. इसके बाद दो दिन के अंदर ही किरमची बंधेरा गांव में स्थित मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया. अब बच्चे इस स्कूल में क्लास भी लेने लगे हैं. इससे 4 गांवों के स्टूडेंट्स को भारी राहत मिली है.

हाई स्कूल शुरू होते ही पढ़ाई शुरू

ग्राम ककरूआ, इमलिया और किरमची बंधेरा सहित आसपास के दर्जनों गांवों के विद्यार्थियों के लिए अब हाई स्कूल की पढ़ाई आसान हो गई है. वर्तमान शिक्षा सत्र 2026-27 से ही यहां कक्षा 9वीं एवं 10वीं की क्लास शुरू कर दी गई है. दो दिन पहले तक क्षेत्र के बच्चों को 8 वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूरस्थ स्थित पलोह हाई स्कूल जाना पड़ता था. रास्ते में उफनती नदी और स्टॉप डैम के संकरे पिलर्स को पार करना पड़ता था. बारिश के मौसम में जलस्तर बढ़ने के कारण दुर्घटना का अंदेशा और ज्यादा बढ़ जाता था.

विदिशा के 4 गांवों के बच्चों को अब नहीं लांघना पड़ेगा स्टॉप डैम (ETV BHARAT)

ड्रॉपआउट दर शून्य पहुंचने की उम्मीद

विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने उन्नत हाई स्कूल का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा "ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है. भौगोलिक कठिनाइयों की वजह से बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी, जो बेहद चिंताजनक था. स्थानीय स्तर पर विद्यालय का उन्नयन होने से अब बच्चों को अपने ही क्षेत्र में शिक्षा का अवसर मिलेगा और ड्रॉपआउट दर शून्य के स्तर पर लाई जा सकेगी."

VIDISHA CHILDREN JUMP STOP DAM
स्टॉप डैम पर आवाजाही रोकने बैरिकेड्स लगाए (ETV BHARAT)

बच्चे स्टॉप डैम को पार करके यानी खतरे से खेलते हुए स्कूल जाते थे. स्टॉप डैम में 8 फीट तक पानी रहता है. अगर उनका पैर स्लिप हो जाए तो प्राण संकट में पड़ सकते थे. विधायक ने स्वेच्छानुदान निधि से विद्यालय में कंप्यूटर सेट एवं आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की.

विधायक ने पहुंच मार्ग के लिए राशि स्वीकृत की

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स्टॉप डैम के पिलर्स पर जोखिम भरी छलांग से मुक्ति (ETV BHARAT)

विधायक मुकेश टंडन ने गांव के श्मशान घाट तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भी आवश्यकता अनुसार 2 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की विकास राशि देने का ऐलान किया. स्कूल के शुभारंभ मौके पर विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी एन.के. अहिरवार और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गगन बाजपेई सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ बच्चों को मुख्य सड़क मार्ग से ही सुरक्षित आवागमन करने के लिए अभिभावकों के साथ मिलकर काउंसलिंग कराने की बात कही.

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