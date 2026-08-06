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विदिशा के 4 गांवों के बच्चों को अब नहीं लांघना पड़ेगा स्टॉप डैम, गांव में खुला हाई स्कूल

किरमची बंधेरा गांव में हाई स्कूल शुरू ( ETV BHARAT )