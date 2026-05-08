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8 साल से नल में नहीं आया बूंद पानी, टैंकर के खर्चे में अटकी फीस, विदिशा की सुहाना की दर्द भरी कहानी

टैंकर के खर्चे में फीस भरना मुश्किल सुहाना के पिता नौकरीपेशा हैं और पूरा परिवार उनकी तनख्वाह पर निर्भर है. ऐसे में टैंकर का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाने से सुहाना की कॉलेज फीस भरने में विलंब हो रहा है. अन्य रोजमर्रा के खर्चों में भी कटौती करनी पड़ रही है. सुहाना का आरोप है कि, अधिकारी अपनी मर्जी से कागजों पर शिकायतों का निराकरण कर दे रहे हैं. नगर पालिका के कर्मचारी समस्या देखने तक नहीं आ रहे, न ही कोई जिम्मेदार सुध ले रहा है. सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत की भी सुनवाई नहीं हो रही है.

2018 से नल में नहीं आ रहा पानी CM हेल्पलाइन से जवाब आता है कि आपकी शिकायत का निराकरण हो चुका है. तो नगर पालिका के कर्मचारी भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं. सबको उनकी समस्या और उसका समाधान पता है कि सिर्फ पेयजल की पाइप लाइन चोक है, जिसको क्लियर करना है. लेकिन 2018 से साल दर साल बीत गए लेकिन पानी की लाइन ठीक नहीं हुई. गर्मियों में यहां हालात ऐसे हो जाते हैं कि हर 10 दिन में महंगे दामों पर निजी टैंकर बुलवाकर पानी संग्रह करना पड़ता है. ये हालात सिर्फ सुहाना के घर के नहीं, बल्कि आस-पड़ोस के अनेक घरों के हैं.

विदिशा: BSC फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सुहाना अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रहती है. शाम के 6 बज रहे हैं और वह अपनी बहन के साथ नल के नीचे टब लगाकर पानी आने का इंतजार कर रही है. यह सुहाना की रोज की दिनचर्या है. नल में पानी आने का इंतजार कुछ देर या दिनों का नहीं, बल्कि पिछले 8 साल से है. 2018 में इन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ घर में नल कनेक्शन लिया था. लेकिन तब से आज तक यह नल सुहाना और उनके परिजन के लिए परेशानी का सबब बन गया है. क्योंकि 2018 के बाद से गर्मी आते ही इनके घर के दोनों बोर सूख जाते हैं. आरोप है कि, हर साल नगर पालिका, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही.

सुहाना ने वीडियो जारी कर बताई समस्या

सुहाना तिवारी ने जलसंकट को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था. जिसके बाद ईटीवी भारत की टीम हकीकत जानने सुहाना के घर पहुंची. जहां सुहाना ने अपनी समस्या बताई, उसने कहा कि "हमने 2018 में नल कनेक्शन लिया था और तब से लेकर अब तक 2026 हो गया है, लेकिन उस नल से हमें एक बूंद पानी भी नहीं मिला है. हालांकि हर साल हमें पूरा टैक्स और बिल दिया जाता है कि नगर पालिका की तरफ से पानी का इतना बिल है, पर आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिला है. अभी मैंने सीएम हेल्पलाइन और नगर पालिका में भी शिकायत की है. मैंने प्रॉपर लेटर लिखकर भी शिकायत की है और ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की है.

सामने से या तो यह कह दिया जाता है कि आपका घर TL क्षेत्र (आखिरी छोर) में है या फिर यह कह दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है. जब से नल लगा है, मैं तब से शिकायत कर रही हूं. हर गर्मी में यही स्थिति रहती है. जैसे ही गर्मी आती है, हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं. हम बस इतना चाहते हैं कि सिर्फ गर्मियों में पानी दिया जाए. बाकी मौसम में तो पानी की इतनी जरूरत भी नहीं रहती."

शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई (ETV Bharat)

ऊपर फ्लोर पर पानी चढ़ाना बहुत मुश्किल काम

सुहाना ने आगे बताया कि, ''पानी न आने से बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि घर में दो पुराने बोर थे वह दोनों सूख चुके हैं. मेरे पापा को स्लिप डिस्क की समस्या है. हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, इसलिए पानी ऊपर तक चढ़ाना पड़ता है. बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद हमने आखिरकार पर्सनल टैंकर मंगवाया है. नल में पानी न आने की वजह से हमें इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. जबकि हमारे घर के चारों दिशाओं में पानी आ रहा है. इस पूरे एरिया में कम से कम 20 से 30 घर ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी पानी नहीं आया है.

एक टैंकर हमें 1000 रुपए का पड़ता है. महीने में कम से कम तीन टैंकर बुलाने पड़ते हैं क्योंकि इतना पानी सिर्फ 10 दिन ही चल पाता है. हमारे यहां पानी स्टोर करने की व्यवस्था भी बहुत कम है. कमाने वाले सिर्फ पापा हैं और उन्हीं पर हमारा पांच सदस्यीय परिवार निर्भर है. मैं स्टूडेंट हूं, इसलिए आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. हमारे खुद के भी खर्चे हैं और ऊपर से पानी का अतिरिक्त खर्च, जो बाकी सीजन में नहीं होता है. मेरी कॉलेज की फीस भी बाकी है, जो मुझे जमा करनी है. पानी के खर्चे के कारण उसमें भी काफी देरी हो रही है.'' सुहाना का कहना है कि, ''मेरी शिकायत यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे तो उनके जरिए मेरी सहायता हो.''

पानी को लेकर कई बार की नगर पालिका में शिकायत (ETV Bharat)

अधिकारी बोले-क्षेत्र में सर्वे करवाया गया है

मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि "टीलाखेड़ी क्षेत्र में जहां उनका मकान है, वहां हमारी टीम द्वारा सर्वे करवाया गया है और उसकी पूरी रिपोर्ट भी मंगवाई गई है. प्रारंभिक जांच में हमें यह पता चला है कि उस क्षेत्र में पानी की टंकी बनने का कार्य चालू है. अमृत 2.0 योजना में हमने उस एरिया को शामिल किया है ताकि भविष्य में वहां पानी की समस्या न रहे.''

8 साल से नल में नहीं आया एक बूंद पानी (ETV Bharat)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह ने योजना को लेकर बताया कि, ''2016 के बाद कुछ बाहरी ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी क्षेत्र में जुड़े थे. वहां पाइपलाइन का विस्तार किया गया था, लेकिन पूरे कार्य के लिए एक बड़ी योजना की आवश्यकता थी, जिसे अमृत 2.0 योजना में शामिल किया गया. यह लगभग 95 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका कार्य चल रहा है. लगभग 97 प्रतिशत कार्य पूरा भी हो चुका है. अक्टूबर 2026 तक इस योजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर प्रारंभ कर दिया जाएगा.''

इस घर में रहता है सुहाना का परिवार (ETV Bharat)

लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर करेंगे कार्रवाई

मामले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें फाइलों में निपटा दिए जाने के सवाल पर CMO दुर्गेश सिंह ने कहा कि "जो भी समस्याएं आती हैं, सभी विभाग उनका निराकरण करते हैं. यदि वहां पानी पहुंचने में समस्या थी तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा उसका प्रॉपर जवाब दर्ज किया गया होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे.'' मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने यह भी बताया कि, ''करैयाखेड़ा, टीलाखेड़ी क्षेत्र और वार्ड नंबर 37 जैसे कुछ बाहरी क्षेत्रों में अभी पाइपलाइन नहीं डली है, जिसके कारण वहां पानी की समस्या बनी हुई है.''