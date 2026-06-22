2 मिनट की देरी लील गया 1 साल, बेटी को NEET परीक्षा में एंट्री नहीं मिलने पर पिता ने खोया होश
विदिशा में 70 किलोमीटर दूर बेटी को नीट एग्जाम दिलाने बाइक से पहुंचा पिता,2 मिनट की देरी के चलते नहीं मिली एंट्री,घंटों बिलखते रहे बाप-बेटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 5:46 PM IST
विदिशा: देश में रविवार को नीट री एग्जाम 2026 आयोजित हुआ. जहां देश के कई हिस्सों में एक्जाम सेंटर पर हुई 2 मिनट की देरी से छात्रों को एंट्री नहीं मिल पाई. मध्य प्रदेश के विदिशा से भी ऐसा ही वाकया सामने आया. जिसमें 2 मिनट की देरी से एक्जाम सेंटर पहुंची एक अभ्यर्थी अपने पिता के साथ घंटे भर एंट्री के लिए गुहार लगाती रही. फिर जब सुनवाई नहीं हुई, तो पिता दरवाजे के बाहर ही गश खा गए. मीडिया से बातचीत में पिता ने बताया कि वे 70 किलोमीटर दूर एक गांव से मोटरसाईकिल पर अपनी बिटिया को परीक्षा दिलाने लाए थे.
2 मिनट की देरी में छूटा पर्चा , डॉक्टर बनने का सपना टूटा
वैसे तो पूरे देश से नीट एक्जाम के दौरान इस तरह की खबरें आईं कि किस तरह से कुछ मिनट की देरी से छात्रों का परीक्षा केन्द्र पहुंचने पर उन्हें इम्तेहान में बैठने का मौका नहीं मिल पाया. ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के विदिशा का है, जहां देरी के चलते इम्तेहान में बैठने का मौका नहीं दिए जाने के बाद छात्रा बिलखती रही और उसके पिता गश खाकर दरवाजे के बाहर सड़क पर ही गिर गए.
विदिशा गर्ल्स कॉलेज के सेंटर में 2 छात्राएं देरी से पहुचंने की वजह से परीक्षा नहीं दे सकी. पहली छात्रा स्नेहा दुबे है और दूसरी छात्रा रागिनी विश्वकर्मा है. जो 70 किलोमीटर दूर कुरवाई तहसील के छोटे से कूलन गांव से यहां परीक्षा देने आई थी. रागिनी के पिता अशोक सिंह विश्वकर्मा ने बताया कि "दूर से आने की वजह से 2 मिनट की देरी हुई. हमने दरवाजे पर भी बहुत मिन्नतें की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई." जो पहले एक्जाम दिया था, वो लीक हो गया और अब 2 मिनट की देरी से उनकी बिटिया परीक्षा नहीं दे पाई. बेटी रागिनी और उसके पिता काफी देर तक दरवाजे पर ही रोते रहे. फिर पिता को ऐसा सदमा लगा कि वे वहीं सड़क पर गश खाकर गिर गए.
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बायोमेट्रिक से कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हुआ
सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति थी. दोनों छात्राएं 2 मिनट देरी के साथ पहुंची थी. जिसके चलते उन्हें प्रवेश देने से रोक दिया गया. बाद में इस परीक्षा की नोडल अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य गीता भदोरिया मौके पर पहुंची, दोनों छात्रों को वह अंदर लेकर पहुंची. लेकिन दोनों ही छात्रों का बायोमेट्रिक सफल नहीं हो सका. जिसके चलते उन्हें बाहर आना पड़ा. एक अन्य अभ्यर्थी अक्षत श्रीवास्तव भी परीक्षा नहीं दे पाई. वे पिछली नीट परीक्षा का प्रवेश पत्र लेकर इम्तेहान देने आई थी.