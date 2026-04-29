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मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स का कहर, गली-गली फैली दहशत, हजारों लोग आवारा आतंक के शिकार

बीते एक सप्ताह में विदिशा के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय और अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में कुत्तों के काटने के कुल 193 मामले सामने आये हैं जो इस बात का संकेत है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है. इंदौर स्थित लाल अस्पताल में प्रतिमाह 5 हजार मामले सामने आ रहे हैं. अनुमान है कि शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर यह संख्या 15 हजार के पार है. वहीं, राजधानी भोपाल में प्रति वर्ष 20 हजार से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज किये जाते हैं.

राजधानी भोपाल में प्रत्येक वर्ष करीब 20 हजार कुत्ते के काटने के मामले दर्ज किये जाते हैं. इसमें से करीब 50 प्रतिशत मरीजों का इलाज जेपी अस्पताल में होता है. हालांकि, अस्पताल एंटी-रेबीज वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है. जिससे अस्पताल डॉक्टर और अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है. टीकों की आपूर्ती में देरी मरीजों को गंभीर संकट में डाल सकती है. जानकारी के अनुसार, हॉस्पिटल में करीब एक सप्ताह के लिए वैक्सीन पर्याप्त है. ऐसा ही मामला कई अन्य अस्पतालों से भी सामने आया है, जहां पर्याप्त मात्रा में रेबीज वैक्सीन की कमी नजर आ रही है.

विदिशा: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और विदिशा सहित कई प्रमुख शहरों में डॉग बाइट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. प्रदेश भर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. कई शहरों में हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह-शाम घर से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं. गली-मोहल्लों में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते नजर आते हैं और बिना किसी उकसावे के राहगीरों पर हमला कर देते हैं. डॉग बाइट की तेजी से बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश भर कई अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की आपूर्ती में कमी नजर आ रही है.

आंकड़ों के अनुसार, विदिशा जिला अस्पताल में बीते एक सप्ताह में 137 और मेडिकल कॉलेज में 56 कुत्ते काटने के मरीज पहुंचे हैं. दिनवार आंकड़े देखें तो 20 तारीख को सबसे ज्यादा 53 केस दर्ज हुए, जबकि अन्य दिनों में भी संख्या लगातार बनी रही. यह आंकड़े केवल दर्ज मामलों को दर्शाते हैं, जबकि कई लोग निजी अस्पतालों या घरेलू उपचार का सहारा लेते हैं, जिससे वास्तविक संख्या और अधिक होने की संभावना जताई जा रही है.

विदिशा में हजारों लोग आवारा आतंक के शिकार (ETV Bharat)

प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप

विदिशा के बरईपुरा निवासी विशाल श्रीवास्तव ने बताया, "मैं मोटरसाइकिल से कॉलेज जा रहा था, तभी रास्ते में एक कुत्ते ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया. आसपास के लोगों ने डंडे लेकर कुत्ते को भगाया, जिससे मैं कुत्ते के काटने से बच गया. घटना के बाद हम तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाया. यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि उनके क्षेत्र में पहले भी कई लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं. प्रशासन और न ही नगर पालिका इस समस्या को गंभीरता से ले रही है. स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है."

रिकॉर्ड तोड़ डॉग बाइट के मामले दर्ज

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार ने कहा, "विदिशा में हर महीने औसतन 1000 से अधिक डॉग बाइट और अन्य जानवरों के काटने के मामले सामने आते हैं. अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जिले में करीब 16,500 से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अन्य जानवरों के मामलों को मिलाकर यह आंकड़ा लगभग 18,000 तक पहुंच गया है. सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है. यदि यही वैक्सीन बाजार से खरीदी जाए तो एक मरीज को 600 से 700 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है."

81 हजार लोग आवास आतंक के शिकार

ग्वालियर में पिछले एक साल में कुत्तों के काटने से करीब 81 हजार लोग घायल हुए हैं. यहां लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं. इनमें हर दिन करीबन 300 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाता है. वहीं, जबलपुर में 50 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं. इन आवारा कुत्तों के शिकार होने वाले लोगों का मामला जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. जबलपुर में पिछले 20 दिनों में ही कुत्तों के काटने के करीबन 400 मामले सामने आ चुके हैं.

महिलाएं और बच्चे बन रही निशाना

नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या करीबन 10 लाख से ज्यादा है. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में ही स्ट्रीट डॉग्स की संख्या करीबन 6 लाख है. प्रदेश में सबसे ज्यादा कुत्तों की संख्या इंदौर में है और इस वजह से इंदौर में डॉग्स बाइट के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं. इंदौर में 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल आवारा कुत्ते 13 हजार 640 लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं. मार्च माह में ही 4 हजार 722 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है. इनमें 800 महिलाएं और 700 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं.

साल 2030 तक 6 शहरों को रेबीज मुक्त करने का लक्ष्य

राजधानी भोपाल में भी कुत्तों का आतंक कम नहीं है. भोपाल में हर रोज करीबन 180 लोग कुत्तों के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. हालांकि बाकी हॉस्पिटल के आंकड़ों को भी जोड़ लिया जाए तो शहर में हर दिन करीबन 400 लोग आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं. राज्य सरकार ने 2030 तक प्रदेश के छह शहरों भोपाल, इंदौर, ग्विलयर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम को रैबीज मुक्त करने का लक्ष्य रखा है.

मध्यप्रदेश में कुत्तों के आतंक का मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है। मध्यप्रदेश विधानसभा के पिछले सत्र में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि था कि प्रदेश में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए पिछले पांच सालों में 4 लाख 25 हजार 375 अवारा वानों की नसबंदी की गई है और 5 लाख 23 हजार 91 श्वानों को एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया है।

[4:21 pm, 29/4/2026] Brijendra Etv: मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही डॉग बाइट की घटनाओं में पश्चिम मध्य प्रदेश के 3 जिले पहले नंबर पर हैं जिनमे रतलाम उज्जैन और इंदौर शीर्ष पर हैं, फिलहाल इंदौर में हर महीने डॉग बाइट के 15000 मामले शहर के निजी और सरकारी मिलकर 26 स्वास्थ्य केदो में आते हैं, इंदौर जिले में सर्वाधिक इंजेक्शन के लिए चिन्हित हुकुमचंद अस्पताल के डॉ प्रवीण जड़िया क्या कहना है कि फिलहाल डॉग बाइट की ज्यादा घटनाएं महिलाएं एवं बच्चों के साथ हो रही हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है इंदौर में ही हर महीने अब तकरीबन डॉग बाइट के 5000 मामले सामने आ रहे हैं।

रेबीज को लेकर अलर्ट

विदिशा सीएमएचओ ने बताया, "अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते मामूली खरोंच या नाखून लगने पर भी लोग अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण करवा रहे हैं. वैक्सीन की उपलब्धता और डोज को लेकर समय-समय पर क्रॉस चेक किया जाता है और सभी मरीजों को निर्धारित डोज दिया जा रहा है." डॉक्टरों के अनुसार, कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन का पूरा कोर्स लेना जरूरी होता है, जिसमें पहले दिन के साथ तीसरे, सातवें और 28वें दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं. समय पर सभी डोज पूरा न करने पर रेबीज जैसी घातक बीमारी का खतरा बना रहता है.

नसबंदी का चलाया जा रहा अभियान

नगर पालिका विदिशा के सीएमओ दुर्गेश सिंह ने बताया, "डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर कुत्तों को एबीसी सेंटर (पशु जन्म नियंत्रण केंद्र) भेजा जा रहा है, जहां उनकी नसबंदी की जा रही है. नगर पालिका क्षेत्र में करीब 2 से 2.5 हजार कुत्तों को चिन्हित किया गया है. आक्रामक और बीमार कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर पकड़ा जा रहा है. इसके अलावा एक शेल्टर होम भी तैयार किया जा रहा है, जहां इन कुत्तों की देखभाल की जाएगी."