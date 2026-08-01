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सिरोंज में कांग्रेस नेता के मकान से अवैध शराब जब्त, पार्टी ने निष्काासित किया

विदिशा के सिरोंज में एक मकान से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त. मौके से एक आरोपी गिरफ्तार. दो फरार हैं.

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सिरोंज में कांग्रेस नेता के मकान से अवैध शराब जब्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
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विदिशा : सिरोंज की प्राइम सिटी कॉलोनी में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की. यह मकान किसान कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष अंकित भार्गव का बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता और विवाद सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अंकित भार्गव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया.

जब्त शराब की कीमत 4 लाख से ज्यादा

पुलिस को कांग्रेस नेता के मकान में अवैध शराब रखे होने की सूचना मिली थी. सिरोंज पुलिस की टीम ने मकान पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 55 पेटी अंग्रेजी शराब कुल 448.56 लीटर जब्त की, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4.31 लाख बताई जा रही है. मौके पर मौजूद व्यक्ति शराब के भंडारण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं कर सका. पुलिस ने मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामले से जुड़े दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी (Etv Bharat)

दो फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा "नशाखोरी या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के प्रति पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति है. किसान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अंकित भार्गव को तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है." अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी ने बताया "अंकित भार्गव के घर में वैध शराब रखने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. दो अन्य आरोपी फरार हैं."

सर्पदंश से महिला की मौत

गंजबासौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पवाई में खेत पर धान की रोपाई करने गई 33 वर्षीय महिला की सांप के काटने से मौत हो गई. ग्राम पवाई की रहने वाली प्रेमबाई प्रजापति रेलवे स्टेशन के पास स्थित खेतों में धान की रोपाई करने गई थीं. दोपहर के समय जब वह काम में व्यस्त थीं, तभी अचानक जहरीले सांप ने उनके हाथ की उंगली में डस लिया. सांप के काटते ही प्रेमबाई की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और उन्होंने आसपास काम कर रहे लोगों को इसकी जानकारी दी.

विदिशा में निकली कांवड़ यात्रा

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विदिशा में निकली कांवड़ यात्रा (Etv Bharat)

श्री महागौरी मंदिर बोल बम कांवड़ यात्रा सेवा समिति के तत्वावधान में 11वीं भव्य कांवड़ यात्रा एवं बाबा महाकाल की शाही सवारी प्रातः 10 बजे डंडापूरा स्थित श्री महागौरी माता मंदिर से विधि-विधानपूर्वक रवाना हुई. वैदिक पूजन के बाद शुरू हुई यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों शिवालय कांच मंदिर और पीतलमील चौराहा होते हुए आगे बढ़ी. ढोल-ताशों, डीजे की धुनों और बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा.

यात्रा कुआं खेड़ी, गुलाबगंज और बासौदा मार्ग से होते हुए लगभग 70 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करेगी और सोमवार को गंजबासौदा के उदयपुर स्थित प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुँचेगी. आयोजक शिव सोनी ने बताया "यात्रा महागौरी मंदिर से शुरू होकर गंजबासौदा के उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी. हमारा समाज नशामुक्त बने. यही कामाना भोलेनाथ से की गई है."

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