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श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा विदिशा का मंदिर, रेलवे स्टेशन पहुंचते ही शेर के मुंह से होकर मां के दर्शन

श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है विदिशा का सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ, वैष्णो देवी धाम जैसा अनुभव लेने उमड़े भक्त, शेर का मुंह पार कर दर्शन.

VIDISHA SIDDHESHWARI SHAKTIPEETH
शेर के मुंह से होकर मां के दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
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रिपोर्ट: रवि प्रजापति

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ सनातन नववर्ष और चैत्र नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर एक बार फिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है. हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अपनी अनोखी संरचना, धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिक वातावरण के कारण यह मंदिर न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी आकर्षित कर रहा है.

शेर के मुख से मंदिर में प्रवेश
विदिशा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास स्थित यह मंदिर अपनी विशेष बनावट के लिए जाना जाता है. मंदिर में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को शेर के विशाल मुख से होकर गुजरना पड़ता है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है. ऐसी मान्यता है कि इस शेर मुख से प्रवेश करने वाले भक्तों के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं. मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मां सिद्धेश्वरी के दर्शन होते हैं. इसके साथ ही सिद्धेश्वर हनुमान और सिद्धनाथ भैरव भी विराजमान हैं.

DEVOTEES DARSHAN VIDISHA TEMPLE
वैष्णो देवी धाम जैसा अनुभव लेने उमड़े भक्त (ETV Bharat)

वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाई गुफा
मंदिर के अंदर वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाई गई गुफा श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है. जहां मां महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के दर्शन होते हैं. यह गुफा श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी धाम जैसा अनुभव कराती है, जिससे यहां आने वाले भक्त विशेष आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करते हैं. मंदिर परिसर में नागेश्वर महादेव, मुक्तेश्वर महादेव और शनि देव सहित कई अन्य देवी-देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं.

इसके अलावा यहां आठ मूर्तियों वाला दुर्लभ राम दरबार भी मौजूद है, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी और तुलसीदास जी की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं. मंदिर के तलघर में वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है और निरंतर रामायण पाठ किया जा रहा है, जो इस स्थान की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है.

VIDISHA SIDDHESHWARI SHAKTIPEETH
श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है विदिशा का सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ (ETV Bharat)

पेड़ के नीचे मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित थी
इतिहासकार गोविंद देवलिया के अनुसार, इस स्थान की शुरुआत एक छोटे से धार्मिक स्थल के रूप में हुई थी, जहां पहले एक पेड़ के नीचे मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित थी. समय के साथ श्रद्धालुओं और रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से यहां भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज एक बड़े आस्था केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी यहां की दिव्यता और शांति का अनुभव करते हैं.''

LION MOUTH TEMPLE ENTRANCE VIDISHA
श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा विदिशा का मंदिर (ETV Bharat)

एक श्रद्धालु ने बताया कि, ''उनका विदिशा और भोपाल के बीच लगातार आना-जाना लगा रहता है. हर बार रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वे सबसे पहले मां के दर्शन करने आते हैं.'' उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान यहां विशेष दर्शन का अवसर मिलता है और माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है. मंदिर में आकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं.

वैष्णो देवी मंदिर जैसा अनुभव
श्रद्धालु काजल मित्रा ने बताया कि वे पहली बार इस गुफा वाले मंदिर में दर्शन करने आई हैं. यह स्थान वैष्णो देवी मंदिर जैसा अनुभव कराता है और जो लोग वैष्णो देवी धाम नहीं जा पाते, उनके लिए यह मंदिर एक विशेष विकल्प है. गुफा में माता के दर्शन कर उन्हें अत्यंत सुखद अनुभूति हुई.'' कुल मिलाकर, सिद्धेश्वरी शक्तिपीठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम भी है. खासतौर पर नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहां उमड़ती श्रद्धा इस बात का प्रमाण है कि माता के प्रति लोगों की आस्था आज भी उतनी ही गहरी और अटूट है.

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