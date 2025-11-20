ETV Bharat / state

विदिशा के मंदिर में चोरी, दान पेटी का ताला तोड़ बोरी में भर लाखों रुपए ले उड़े आरोपी

विदिशा: राजधानी भोपाल और विश्व प्रसिद्ध सांची को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. देर रात 2 अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे से घुसकर दान पेटी का ताला तोड़कर करीब 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए. ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

घटना वाली रात की सुबह जब मंदिर प्रबंधन ने दान पेटी टूटी देखी, तो हड़कंप मच गया. मंदिर के पुजारी नारायण दास ने बताया कि "दान पेटी लगभग 4 महीने में 1 बार खोली जाती है. लेकिन चोरों ने इसी बीच मौका ढूंढकर मुख्य दान पेटी का ताला तोड़, पैसे बोरी में भरकर फरार हो गए. उन्होंने बताया कि " जिस दान पेटी का ताला तोड़ा गया है, वह 4 फीट चौड़ी और 3 फीट लंबी है. इसी पेटी में सबसे अधिक राशि होती है."

विदिशा के श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी

सूचना मिलते ही विदिशा पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सहित एफएसएल टीम को बुलाया गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके. मंदिर में लगे सीसीटीवी में आरोपी दान पेटी से चोरी करते हुए नजर भी आ रहे हैं. नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया "चोर पीछे की ओर से प्रवेश कर दान पेटी तोड़ पैसे ले गए. प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है. अपराध दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. मंदिर प्रबंधन भी जांच में सहयोग कर रहा है.

श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

दान पेटी से चोरी की घटना से लोग हैरान

जिला मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं. मंगलवार और शनिवार को यहां होने वाली विशेष आरती में तो मानो पूरा शहर उमड़ पड़ता है. प्रदेश एवं देश के कई नेता और अभिनेता भी इस मंदिर पर समय-समय पर आते रहते हैं. ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर दान पेटी से हुई चोरी की घटना से लोग हैरान हैं.