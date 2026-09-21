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मध्य प्रदेश में आर्थिक समृद्धि के खुले नये रास्ते, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की बदलेगी तकदीर

मध्य प्रदेश में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना, विदिशा में शिवराज सिंह ने किया का शुभारंभ. रिपोर्ट रविकुमार

District Prosperity Model Project
MP में ग्रामीण क्षेत्र बनेंगे आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 3:38 PM IST

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विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौरान ने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा से जिला समृद्धि मॉडल परियोजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत लोगों की आमदनी के स्रोतों में वृद्धि कर गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाया जाएगा.

स्थानीय स्तर पर रोजगार-स्वरोजगार के अवसर

जिले के रविन्द्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "गांवों को गरीबी से मुक्त करने के उद्देश्य से जिला समृद्धि मॉडल परियोजना की शुरुआत की जा रही है. इसका मूल उद्देश्य गांवों में रहने वाले परिवारों की आय में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराना है."

जिला समृद्धि मॉडल परियोजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

कैसे खास है जिला समृद्धि मॉडल परियोजना

ग्रामीणों की क्षमता, स्थानीय संसाधनों और बाजार की संभावनाओं को जोड़कर एक से अधिक आय के साधन विकसित करना जिला समृद्धि मॉडल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है. इसके माध्यम से प्रत्येक गांव की स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और संभावनाओं को ध्यान में रखकर विकास की कार्ययोजना तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही गांवों में कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग, स्वरोजगार, ग्रामीण पर्यटन तथा अन्य आयवर्धक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा. जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

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विदिशा में जिला समृद्धि मॉडल परियोजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

बैंक लोन उपलब्ध कराने में सहयोग

परियोजना के तहत महिलाओं के साथ-साथ युवाओं को भी आजीविका के अवसरों से जोड़ा जाएगा. विदिशा में 15 हजार युवाओं को आजीविका और रोजगार से जोड़कर उनका काम-धंधा शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है. लड़की और लड़कों को ब्यूटीशियन और सिलाई जैसे रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के बाद खुद का काम शुरु करने वाले युवाओं और महिलाओं को बैंक लोन दिलाने में सहयोग किया जाएगा, ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें.

तकनीकी प्रशिक्षण, ऋण और बाजार तक सीधी पहुंच

स्थानीय लोग खुद नौकरी के संभावनाओं की पहचान करेंगे. इसके बाद प्रशासन और संबंधित विभाग आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, ऋण, बाजार और योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे. इसके साथ ही ऐसे परिवारों को चिंहित किया जाएगा, जिनकी आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों की आवश्यकता है.

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ग्रामीण बनेंगे आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध (ETV Bharat)

इस सेक्टर में सबसे ज्यादा जोर

इस परियोजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बागवानी, कृषि प्रसंस्करण और स्व-सहायता सहित अन्य ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. गांवों में केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. इसके सफल होने से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक समस्या खत्म होगी. इसके साथ ही लोगों के जीवन यापन और शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों में तुरंत परिवर्तन दिखने की संभावना है.

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