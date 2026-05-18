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विदिशा में 80 फीसदी गेहूं खरीदी कंप्लीट, शिवराज सिंह बोले- उपार्जन प्रक्रिया जारी रहेगी

विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी का लिया जायजा, किसानों को समय पर भुगतान के दिए निर्देश.

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विदिशा में 80 फीसदी गेहूं खरीदी jका काम कंप्लीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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विदिशा: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार शाम विदिशा पहुंचे. उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित बेतवा सभागार में अपने संसदीय क्षेत्र में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली. यह बैठक रबी विपणन वर्ष 2026-27 में उपार्जन व्यवस्था की प्रगति, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और प्रशासनिक स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई.

गेंहू खरीदी अभी भी जारी

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि "संसदीय क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. शेष कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े." उन्होंने कहा, "विदिशा जिले से अब तक 59,522 क्विंटल, देवास से 50,217 क्विंटल, सीहोर से 42,233 क्विंटल और रायसेन से 6,041 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुका है. यह कार्य संतोषजनक है, लेकिन उपार्जन कार्य अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है और सभी जिलों में कार्य लगातार जारी है."

किसानों को समय पर भुगतान के दिए निर्देश (ETV Bharat)

उपार्जन प्रक्रिया को दुरुस्त करने का आश्वसन

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपार्जन प्रक्रिया के दौरान सामने आ रही कुछ व्यावहारिक समस्याओं को बताया. जिसमें उन्होंने कहा कि "कुछ स्थानों पर बारदानों की उपलब्धता और स्लॉट बुकिंग प्रणाली से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ चर्चा की गई है. इस संबंध में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से भी चर्चा कर जल्द समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं."

Vidisha Shivraj Singh Chouhan visit
शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी का लिया जायजा (ETV Bharat)

समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह ने उपार्जन केंद्रों पर तौल व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, भंडारण, भुगतान प्रक्रिया तथा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली. वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने भी अपने-अपने जिलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी साझा की.

किसानों को समय पर भुगतान के दिए निर्देश

बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में किसानों की आवक अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण उपार्जन केंद्रों पर अतिरिक्त दबाव की स्थिति बनी हुई है. जिसे देखते हुए आवश्यक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल, छाया, बैठने की उचित व्यवस्था तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

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