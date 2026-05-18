ETV Bharat / state

विदिशा में 80 फीसदी गेहूं खरीदी कंप्लीट, शिवराज सिंह बोले- उपार्जन प्रक्रिया जारी रहेगी

विदिशा में 80 फीसदी गेहूं खरीदी jका काम कंप्लीट ( ETV Bharat )