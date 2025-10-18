शिवराज सिंह चौहान का संकल्प- इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल होगा विदिशा शहर
केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के विकास कार्यों पर नागरिकों से चर्चा की. दो साल के की प्रोग्रेस जानी.
विदिशा : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को विदिशा पहुंचे. उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जिले के विकास कार्यों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा "2005 से अब तक जिले में हुए विकास कार्यों पर गर्व से जनता के बीच बात करनी चाहिए. क्योंकि 2003 से पहले की तुलना में आज विदिशा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, इस काम को लगातार आगे बढ़ाना है."
स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा
शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली के बाद विदिशा में इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की. उन्होंने कहा "साफ-सफाई करना काफी हद तक अपने हाथ में है. इस मामले में हमें इंदौर शहर से सीख लेने की जरूरत है. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरुकता फैलाना. इसके बाद का काम स्थानीय निकाय का होता है. इस बारे में आप लोग हर घर में जागरुकता फैलाएं कि कचरा घर के बाहर न फेंके. साफ-सफाई रखने के लिए शिवराज ने लोगों को संकल्प दिलाया."
स्वदेशी वस्तुएं ही अपनाने की अपील
शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा "जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं. इसका हमें आज ही संकल्प लेना चाहिए." शिवराज ने साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया "वे आमजन से नियमित रूप से मुलाकात करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें. स्थानीय स्तर की समस्याओं को मौके पर निपटाया जाए, जबकि राज्य या केंद्र से जुड़ी समस्याओं को मंत्री कार्यालय को भेजा जाए."
सांसद ट्रॉफी प्रतियोगिता पर भी चर्चा
शिवराज ने कहा "भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन सभी को मिलकर करना चाहिए. किसी भी स्तर पर शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए." इसके साथ ही 30 अक्टूबर को शुरू होने वाली सांसद ट्रॉफी प्रतियोगिता पर भी चर्चा की गई. इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, भाजपा जिला अध्यक्ष महाराज सिंह दांगी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, विधायक हरि सिंह रघुवंशी सहित जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.