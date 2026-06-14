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फसलों का बनेगा अस्पताल, खुलने जा रहा कृषि विज्ञान केंद्र, शिवराज का मॉडर्न खेती मंत्र

शिवराज सिंह ने किया देश के पहले मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास, 3000 किसान बने साक्षी, आधुनिक खेती की तकनीक सीखेंगे किसान.

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मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास (X handle @ChouhanShivraj)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 3:03 PM IST

4 Min Read
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विदिशा: केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने रविवार 14 जून को ग्राम बेरखेड़ी जेतू में देश के पहले मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया. साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह केंद्र विदिशा ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों की खेती की तस्वीर बदल देगा. इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे, जमीने बंट बंटकर घट गईं. लोगों के पास पांच एकड़ और ढ़ाई एकड़ बची है. मैं कहना चाहता हूं कि अगर ढाई एकड़ में ठंग से खेती की जाए तो परिवार की अजीविका चलाई जा सकती है."

फसल के इलाज के लिए खुलेगा एग्री क्लीनिक
किसानों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, ''अब मध्य प्रदेश में फसलों का अस्पताल भी बनाया जाएगा. एग्री क्लीनिक में किसान अपनी खराब फसल को ले जाकर चेक करा सकते हैं. जहां बताया जाएगा कि फसल में क्या बीमारी है.''

विदिशा जिले की पहचान हमेशा से उसकी उपजाऊ जमीन और मेहनतकश किसानों से रही है. लेकिन आधुनिक खेती की जानकारी, उन्नत बीजों तक पहुंच और विशेषज्ञ सलाह के अभाव में यहां का किसान अक्सर पिछड़ जाता है. इसी खाई को पाटने के लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र की नींव रखी जा रही है. यह केंद्र किसानों के लिए एक ऐसी जगह होगी जहां वे आधुनिक कृषि तकनीक सीख सकेंगे, फसल प्रबंधन की बारीकियां समझ सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से सीधे पा सकेंगे.

खेत बचाओ अभियान भी होगा शुरू
शिलान्यास कार्यक्रम में केवल केंद्र की नींव ही नहीं रखी गई, बल्कि एक और जरूरी पहल की भी शुरुआत हुई. "खेत बचाओ अभियान" के तहत क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यानी सीआरएम प्रोजेक्ट लॉन्च किया किया. फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाना किसानों की पुरानी आदत रही है, जो न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती है बल्कि वायु प्रदूषण का भी बड़ा कारण बनती है. यह अभियान किसानों को इस हानिकारक आदत से बाहर निकालकर फसल अवशेष के वैज्ञानिक प्रबंधन की ओर ले जाएगा, जिससे खेत भी बचेगा और पर्यावरण भी.

MINISTER SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
किसानों को मिलेंगी यह सुविधाएं (ETV Bharat)

तीन हजार किसान हुए शामिल
कार्यक्रम में विदिशा और रायसेन जिले के लगभग तीन हजार किसान शामिल हुए. इसके अलावा विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभार्थी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे. किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी मिले इसके लिए करीब 25 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए. जहां कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी किसानों के सवालों के जवाब देंगे और उन्हें योजनाओं से जोड़ेंगे.

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किसान की आमदनी बढ़ाना है असली लक्ष्य (ETV Bharat)

किसान की आमदनी बढ़ाना है असली लक्ष्य
विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि, ''यह केंद्र किसानों को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं देगा बल्कि उनकी आमदनी बढ़ाने और खेती को घाटे का सौदा समझने की सोच को बदलने में भी अहम भूमिका निभाएगा. जब किसान के पास सही जानकारी होगी, सही तकनीक होगी और सही मार्गदर्शन होगा तो वह अपनी फसल से अधिकतम उत्पादन ले सकेगा और उसकी मेहनत का सही मोल मिल सकेगा.

देश के पहले मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में बेरखेड़ी जेतू की यह परियोजना आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है. यह केंद्र विदिशा के उस किसान की उम्मीद का प्रतीक है, जो हर सुबह खेत में उतरकर देश का पेट भरता है और बदले में बस इतना चाहता है कि उसकी मेहनत रंग लाए.''

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