विदिशा संसदीय क्षेत्र को शिवराज की सौगात, मोबाइल हॉस्पिटल योजना, कैंसर यूनिट भी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने पर किया फोकस. अपने जन्मदिन पर दी सौगातें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 1:06 PM IST
रिपोर्ट : रवि प्रजापति
विदिशा : विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 67वें जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया. शिवराज सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ विदिशा के प्रसिद्ध बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने रायसेन-विदिशा संसदीय क्षेत्र के 33 दिव्यांगजनों को बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल वितरित की. शिवराज ने बाढ़ वाले गणेश मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं और शहरवासियों के साथ होली मिलन समारोह में भाग लिया.
गांव-गांव घूमेंगे चलित अस्पताल
शिवराज ने लोगों पर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दीं. शिवराज सिंह चौहान ने कहा "विदिशा में कैंसर के मरीजों के उपचार को ध्यान में रखते हुए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की एक शाखा खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र के मरीजों को प्रारंभिक उपचार के लिए दूर न जाना पड़े." इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की "विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चलित चिकित्सालय (मोबाइल मेडिकल यूनिट) शुरू की जाएगी, जो गांव-गांव जाकर मरीजों का उपचार करेगी."
नर सेवा ही नारायाण सेवा है
इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा "नर सेवा ही नारायण सेवा है. अगर मेरे थोड़े से प्रयास से लोगों को कुछ मदद मिलती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगी. सभी लोगों को जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करनी चाहिए. पीड़ितों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है."
विदिशा में मामा कोचिंग शुरू
इसके अलावा शिवराज ने युवाओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की. उन्होंने मामा कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत विदिशा, रायसेन और भेरूंदा में कोचिंग क्लासेस संचालित की जाएंगी और इसका पूरा खर्च स्वयं शिवराज सिंह चौहान उठाएंगे. रवींद्रनाथ टैगोर भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन भी किया गया.
कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन की बधाई दी. कार्यक्रम के दौरान कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे उत्साह में नाचते नजर आए.