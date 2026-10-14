विदिशा में नौ दुर्गा के स्वरूप में सजीं बुजुर्ग माताएं, शारदीय नवरात्रि में वृद्धाश्रम बना देवी धाम
विदिशा में जिन माताओं को अपनों ने छोड़ा, नवरात्रि में उन्हीं में दिखे मां दुर्गा के 9 स्वरूप. महिलाओं ने की पूजा-महाआरती. रवि कुमार की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:24 PM IST
विदिशा: शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विदिशा के श्रीहरि वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं को मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में सजाकर उनकी पूजा-अर्चना की गई. भोपाल की आर हेयर मेकअप अकादमी की टीम ने अमृत उत्सव महोत्सव में आश्रम की माताओं का श्रृंगार कर उन्हें देवी का स्वरूप दिया.
माताओं की पूजा और महाआरती
कार्यक्रम की शुरुआत आश्रम के मंदिर में पूजा-अर्चना से हुई. इसके बाद अतिथियों ने देवी स्वरूप में सजी माताओं की पूजा और महा आरती उतारी. इस दौरान उपस्थित लोगों ने माताओं को पुष्प माला, चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया. आयोजन का उद्देश्य नवरात्रि में देवी पूजा के साथ माता-पिता के सम्मान और उनकी देखभाल का संदेश देना रहा. कार्यक्रम में आश्रम अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, संचालक वेद प्रकाश शर्मा और अकादमी के संस्थापक राजेश सोनी सहित कई नेता और समाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का संदेश
श्री हरि वृद्धाश्रम की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कहा, " नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन समाज में ऐसी भी बुजुर्ग माताएं हैं, जिन्हें अपनी संतानों के होते हुए भी वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है. इस आयोजन के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वे अपने घरों में मौजूद बुजुर्ग माता-पिता को भी सम्मान दें और उनकी देखभाल करें. केवल मूर्ति की पूजा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने माता-पिता का सम्मान करना भी जरूरी है."
माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना उद्देश्य
आश्रम संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने कहा, " नवरात्रि के अवसर पर यह आयोजन माताओं को सम्मान देने और लोगों को माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से किया गया है. मां ही संतान को जन्म देती है और माता-पिता का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है."
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आश्रम संचालक वेद प्रकाश की अनोखी पहल ने न सिर्फ माताओं के चेहरे पर खुशी के फूल खिला दिए, बल्कि माता के रूप में उन्हें प्रदर्शित कर अनोखा संदेश दिया. आयोजन के माध्यम से नवरात्रि पर देवी आराधना के साथ बुजुर्गों के सम्मान, देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया.