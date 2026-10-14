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विदिशा में नौ दुर्गा के स्वरूप में सजीं बुजुर्ग माताएं, शारदीय नवरात्रि में वृद्धाश्रम बना देवी धाम

विदिशा में नवरात्रि के अवसर पर वृद्धाश्रम बना देवी धाम ( ETV Bharat )

विदिशा: शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विदिशा के श्रीहरि वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं को मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में सजाकर उनकी पूजा-अर्चना की गई. भोपाल की आर हेयर मेकअप अकादमी की टीम ने अमृत उत्सव महोत्सव में आश्रम की माताओं का श्रृंगार कर उन्हें देवी का स्वरूप दिया.

9 दुर्गा के स्वरूप में सजीं बुजुर्ग माताएं (ETV Bharat) माताओं की पूजा और महाआरती कार्यक्रम की शुरुआत आश्रम के मंदिर में पूजा-अर्चना से हुई. इसके बाद अतिथियों ने देवी स्वरूप में सजी माताओं की पूजा और महा आरती उतारी. इस दौरान उपस्थित लोगों ने माताओं को पुष्प माला, चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया. आयोजन का उद्देश्य नवरात्रि में देवी पूजा के साथ माता-पिता के सम्मान और उनकी देखभाल का संदेश देना रहा. कार्यक्रम में आश्रम अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, संचालक वेद प्रकाश शर्मा और अकादमी के संस्थापक राजेश सोनी सहित कई नेता और समाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे.