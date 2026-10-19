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विदिशा में किसी पंडाल में नहीं, चलती-फिरती ट्रेन में करें मां जगदम्बा के नौ दिव्य स्वरूप के दर्शन

चलती-फिरती ट्रेन में मां जगदम्बा के नौ दिव्य स्वरूप ( ETV BHARAT )

विदिशा : देशभर में नवरात्रि के दौरान मनमोहक पंडाल व झांकियां देखने को मिलती हैं. विदिशा के मोहन गिरी क्षेत्र की झांकी अनूठी है. यहां माता रानी के नवदुर्गा स्वरूपों को किसी पारंपरिक पंडाल के बजाय एक पूरी चलती-फिरती रेलवे ट्रेन की बोगियों में विराजमान किया गया है. पूरे झांकी स्थल को मोहनगिरी तिराहा जंक्शन नाम से जीवंत रेलवे स्टेशन का रूप दिया गया है. इसे देखने के लिए न केवल विदिशा शहर बल्कि आसपास के लगभग 50 से अधिक गांवों से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं.

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