विदिशा में किसी पंडाल में नहीं, चलती-फिरती ट्रेन में करें मां जगदम्बा के नौ दिव्य स्वरूप के दर्शन
विदिशा में नवरात्रि के दौरान एक से बढ़कर एक झांकियां आकर्षण का केंद्र. झांकी के रूप में मोहनगिरी तिराहा जंक्शन गजब. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:38 PM IST
विदिशा : देशभर में नवरात्रि के दौरान मनमोहक पंडाल व झांकियां देखने को मिलती हैं. विदिशा के मोहन गिरी क्षेत्र की झांकी अनूठी है. यहां माता रानी के नवदुर्गा स्वरूपों को किसी पारंपरिक पंडाल के बजाय एक पूरी चलती-फिरती रेलवे ट्रेन की बोगियों में विराजमान किया गया है. पूरे झांकी स्थल को मोहनगिरी तिराहा जंक्शन नाम से जीवंत रेलवे स्टेशन का रूप दिया गया है. इसे देखने के लिए न केवल विदिशा शहर बल्कि आसपास के लगभग 50 से अधिक गांवों से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं.
ट्रेन में लोको पायलट बने भगवान भोलेनाथ
रेलवे थीम झांकी की कलात्मकता और बारीकियां इतनी सटीक हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. ट्रेन का मुख्य भाप इंजन सबसे आगे है, जिसे चलाने वाले ड्राइवर के रूप में स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं. इंजन के पीछे लगी ट्रेन की बोगियों में मां जगदम्बा के नौ दिव्य स्वरूपों को क्रमानुसार विराजमान किया गया है. इसमें माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी के मनमोहक दर्शन होते हैं.
झांकी स्थल पर निःशुल्क टिकट घर
ट्रेन के अंतिम गार्ड वाले डिब्बे में भगवान श्री गणेश गार्ड की वर्दी और भूमिका में हाथ में हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो ट्रेन को आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं.आयोजकों ने सिर्फ ट्रेन ही नहीं बनाई, बल्कि पूरे परिसर को असली रेलवे स्टेशन की तरह सजाया है. झांकी स्थल में प्रवेश से पहले एक निःशुल्क टिकट घर बनाया गया है. दर्शन के लिए आने वाले हर श्रद्धालु को रेलवे जैसी पर्ची/टिकट दी जाती है. टिकट लेने के बाद आगे तैनात टीसी श्रद्धालुओं की टिकट जांचते हैं, जिसके बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश मिलता है.
कृत्रिम रेलवे स्टेशन असली से कम नहीं
प्लेटफॉर्म परिसर के भीतर यात्रियों और भक्तों की सुविधा के लिए कैंटीन, शीतल जल के लिए प्याऊ और बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे शाम के समय बिल्कुल असली रेलवे जंक्शन जैसा माहौल बन जाता है. झांकी समिति के वरिष्ठ सदस्य सोनू राजपूत ने बताया "झांकी समिति में कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होता, समिति के सभी सदस्य कार्यकर्ता हैं और सभी खुद को अध्यक्ष मानकर सेवा करते हैं. हम हर साल कुछ हटकर और अलग थीम पर झांकी सजाते हैं. इस बार हमारे साथी पवन भाई ने यह विचार दिया कि क्यों न माता जी की ट्रेन चलाई जाए, जिसमें नवदुर्गा विराजमान हों, शिव जी ड्राइवर बनें और गणेश जी गार्ड बने."
झांकी बनाने में 20 दिन लगे
इस भव्य रेलवे स्टेशन और ट्रेन को तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लगा और करीब 6 से 7 लाख रुपये का खर्च आया है. हमारा उद्देश्य बच्चों और नई पीढ़ी को पुरानी ट्रेनों के इतिहास से रूबरू कराना भी है. इस बार देवी मूर्तियों को लाते समय भी हम विदिशा रेलवे स्टेशन से देवी जी को ट्रेन में बैठाकर ही लाए थे और पूरी ट्रेन चलकर आई थी.
विजयादशमी के दिन भी दोपहर 2 बजे यह झांकी मोहनगिरी तिराहा जंक्शन से चलकर बेतवा नदी तक जाएगी और इसके बाद इसे भोपाल ले जाया जाएगा. पहले दिन करीब 5,000 लोग आए, दूसरे दिन 15,000, तीसरे दिन 50,000 और उसके बाद तो एक-एक रात में 30 से 40 हजार से अधिक लोग पहुंचे कि हमें भीड़ संभालना मुश्किल हो गया.
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सिद्ध पीठ मां ज्वाला देवी मंदिर
उधर, दुर्गा नगर स्थित सिद्ध पीठ मां ज्वाला देवी शक्ति पीठ दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का अभूतपूर्व संगम देखने को मिल रहा है. मंदिर प्रांगण में दिन-रात अखंड ज्योतियों की अलौकिक रोशनी, वेद मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना रहा है.
अति प्राचीन और स्वतः जागृत माने जाने वाले इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता मां भगवती के तीन दिव्य रूप हैं, जहां मान्यता अनुसार मां ज्वाला देवी दिन के तीन अलग-अलग प्रहरों में भक्तों को भिन्न रूपों में दर्शन देती हैं. प्रातःकाल सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक मां भगवती का बाल रूप दिखाई देता है, जिसके बाद दोपहर 12:00से शाम 4:00 बजे तक मां प्रौढ़ अथवा युवा रूप धारण करती हैं, और सायंकाल शाम 4:00 से 7:00 बजे तक मां भक्तों को कन्या रूप में दर्शन देकर निहाल करती हैं.