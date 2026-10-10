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शनिश्चरी अमावस्या पर विदिशा में आस्था का सैलाब, बेतवा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का तर्पण और स्नान

विदिशा में स्नान और तर्पण का कार्यक्रम जारी ( ETV Bharat )

विदिशा: सर्वपितृ अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या के इस पावन अवसर पर आज सुबह से ही विदिशा के बेत्रवती यानी बेतवा नदी तट और नवग्रह मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला पूरी आस्था के साथ शुरू हो चुका है. सुबह की पहली किरण के साथ ही दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों और शहर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार नदी घाटों पर पहुंच रहे हैं. पवित्र बेतवा नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए बेतवा नदी में जल, तिल और कुशा के साथ तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं.

स्नान और तर्पण का कार्यक्रम जारी