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शनिश्चरी अमावस्या पर विदिशा में आस्था का सैलाब, बेतवा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का तर्पण और स्नान

विदिशा में सर्वपितृ अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या पर उमड़े भक्त, बेतवा नदी में लगाई आस्था की डुबकी, पितरों का किया तर्पण. रवि प्रजापति की रिपोर्ट

DEVOTEES BATHING BETWA RIVER
विदिशा में स्नान और तर्पण का कार्यक्रम जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2026 at 9:41 AM IST

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विदिशा: सर्वपितृ अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या के इस पावन अवसर पर आज सुबह से ही विदिशा के बेत्रवती यानी बेतवा नदी तट और नवग्रह मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला पूरी आस्था के साथ शुरू हो चुका है. सुबह की पहली किरण के साथ ही दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों और शहर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार नदी घाटों पर पहुंच रहे हैं. पवित्र बेतवा नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए बेतवा नदी में जल, तिल और कुशा के साथ तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं.

स्नान और तर्पण का कार्यक्रम जारी

पंचांग के अनुसार, आज सुबह 3 बजे से शुरू हुआ यह विशेष मुहूर्त शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगा, सुबह से ही स्नान और तर्पण का मुख्य कार्य चल रहा है. इसके साथ ही शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग होने के कारण आज अन्न दान और वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है. जिसके चलते सुबह से ही घाटों पर मौजूद जरूरतमंदों को श्रद्धालु भोजन और सामग्री दान कर रहे हैं.

VIDISHA DEVOTEES PITRA TARPAN
नवग्रह मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान (ETV Bharat)
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बेतवा नदी के तट पर तर्पण और स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)

बेतवा नदी में लगाई पवित्र डुबकी

इस धार्मिक आयोजन और आज के दिन के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बेतवा घाट के पुजारी पंडित राजेंद्र दुबे ने बताया कि, ''कलियुग में बेतवा नदी को मां गंगा के समान ही पवित्र और मोक्षदायिनी माना गया है.'' उन्होंने कहा कि, ''पितरों को याद करने, उनके निमित्त तर्पण करने तथा तन-मन को पवित्र कर भवसागर की नैया पार लगाने के लिए यह बहुत ही सुगम और सरल मार्ग है. सुबह से शुरू हुए इस अनुष्ठान में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं और बेतवा घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है.''

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