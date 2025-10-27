ETV Bharat / state

विदिशा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता को सरेआम पीटा, शिवराज से शिकायत- विधायक ने ही पिटवाया

मामले के अनुसार शहर के हॉस्पिटल रोड पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विमल तारण पर एक युवक ने हमला कर दिया. विमल तारण एक्टिवा से जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में रोककर गुंडे ने दनादन थापड़ जड़े. उम्रदराज होने के कारण विमल तारण अचानक हुए हमले का विरोध भी नहीं कर पाए. इस घटना के बाद अधिवक्ताओं के साथ ही भाजपा नेताओं में रोष फैल गया. पीड़ित बीजेपी नेता ने स्थानीय विधायक मुकेश टंडन के साथ एक और बीजेपी नेता पर मारपीट की साजिश रचने का आरोप लगाया.

विदिशा : विदिशा में दिनदहाड़े एक गुंडे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण को बीच सड़क पर पीटा. इसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया. पीड़ित बीजेपी नेता ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. इस दौरान पीड़ित बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को इस साजिश में शामिल होना बताया.

भाजपा नेता विमल तारण ने कहा "मैं शहर की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाता हूं. परसों ही मेरी श्याम सुंदर शर्मा से बहस हुई थी. उन्होंने मुझे देख लेने की धमकी दी थी. इसके बाद एक व्यक्ति ने मुझे चांटे मारे. उसने कहा मैं विधायक का आदमी हूं. पुलिस को इस मामले की जांच करना चाहिए और जो दोषी हैं, उस पर कार्रवाई करना चाहिए." विमल तारण की पत्नी ने कहा "अगर मेरे पति को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

शिवराज से मिले पीड़ित बीजेपी नेता

शिवराज सिंह चौहान से मिलकर पीड़ित भाजपा नेता विमल तारण और उनकी पत्नी ने सुरक्षा की मांग की. साथ ही इस घटना के पीछे साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस मामले की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा “लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.” शिवराज ने दंपती को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और पुलिस को मामले की जांच करके कार्रवाई करने निर्देश दिए.

अधिवक्ताओं के साथ ही व्यापारियों में आक्रोश

इस घटना की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी निंदा की है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय नामदेव गांधी को गिरफ्तार कर धरा 151 के तहत जेल भेज दिया. उसका शहर में जुलूस भी निकाला. इधर, अभिभाषक, व्यापार महासंघ ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का आह्वान किया है. विदिशा व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष नीरज चौरसिया ने बताया "नगर में हो रही गुंडागर्दी को लेकर संपूर्ण व्यापारी अपने प्रतिष्ठान आधा दिन बंद रखेंगे."