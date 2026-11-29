बच्चों के लिए एक शिक्षक का बड़ा दिल, स्कूल भवन न होने पर अपने खर्च पर किया पढ़ाई का इंतजाम
विदिशा में शिक्षक की लगन से चमक रहे बच्चे, स्कूल भवन ढहा तो मास्टर ने अपने खर्च से बनाया कक्षाघर, DEO ने परखी पढ़ाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:09 PM IST
विदिशा: जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में भवन जर्जर होने के बाद ध्वस्त हुआ, गांव के मकानों में पढ़ाई के दौरान बार-बार जगह खाली करनी पड़ी, तो एक शिक्षक ने हार मानने के बजाय खुद के खर्च और मेहनत से स्कूल परिसर के सामने चबूतरा, टीन शेड और जाली लगवाकर अस्थायी कक्षा तैयार कर दी.
यह जमीनी हकीकत विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर लटेरी विकासखंड के ग्राम चमरकुंडल की है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी एन.के. अहिरवार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और बच्चों की पढ़ाई का स्तर परखा.
भवन ध्वस्त होने के बाद पढ़ाई की चुनौती
जिला शिक्षा अधिकारी एन.के अहिरवार ने बताया, "जांच के लिए जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर लटेरी विकासखंड के चमरकुंडल पहुंचे. जांच में सामने आया कि विद्यालय का पुराना भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे गिरा दिया गया था. भवन न होने के चलते पहले बच्चों को गांव के अलग-अलग मकानों में बैठाकर पढ़ाया जाता था, लेकिन ग्रामीणों के अपने कामकाज या आयोजनों के दौरान बार-बार जगह खाली करानी पड़ती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी."
- एक ही भवन में प्राइमरी स्कूल और शराब दुकान, कलेक्टर बोले-स्कूल की श्रेणी में नहीं प्राथमिक कक्षाएं
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को करोड़ों का बोनस, शहडोल में बनेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के साथ गीता भवन
शिक्षक ने अपने खर्च से बनाई कक्षा
बार-बार जगह बदलने की परेशानी से निपटने और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रखने के लिए शिक्षक ने स्वयं की मेहनत और अपने खर्चे पर स्कूल परिसर के सामने चबूतरा बनवाया. इस चबूतरे के ऊपर टीन शेड और चारों ओर जाली लगवाई, ताकि बच्चों को धूप व अन्य परेशानियों से बचाकर सुरक्षित माहौल में पढ़ाया जा सके.
पढ़ाई का स्तर बेमिसाल
निरीक्षण के दौरान डीईओ ने कक्षा में मौजूद बच्चों से संवाद किया और उनकी पढ़ाई का स्तर देखा. डीईओ के मुताबिक, विद्यालय में करीब 41 बच्चों का नामांकन है. जिसमें अधिकांश बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं. शिक्षक के इस प्रयास से न केवल बच्चों को बैठने के लिए एक तय जगह मिली, बल्कि उपस्थिति भी बढ़ी है और बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी संतोषजनक पाया गया.
- अग्निवीर से चूकने के बाद नहीं टूटा युवक का हौसला, 30 से 40 बच्चों को रोज पढ़ाकर संवार रहा बेटियों का भविष्य
भवन का प्रस्ताव सरकार को भेजा
जिला शिक्षा अधिकारी एन.के. अहिरवार ने बताया, "स्कूल के नए भवन का प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जा चुका है. जैसे ही प्रस्ताव को स्वीकृति और राशि प्राप्त होगी, विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा."