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बच्चों के लिए एक शिक्षक का बड़ा दिल, स्कूल भवन न होने पर अपने खर्च पर किया पढ़ाई का इंतजाम

विदिशा में स्कूल भवन का अभाव ( ETV Bharat )

विदिशा: जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में भवन जर्जर होने के बाद ध्वस्त हुआ, गांव के मकानों में पढ़ाई के दौरान बार-बार जगह खाली करनी पड़ी, तो एक शिक्षक ने हार मानने के बजाय खुद के खर्च और मेहनत से स्कूल परिसर के सामने चबूतरा, टीन शेड और जाली लगवाकर अस्थायी कक्षा तैयार कर दी.

यह जमीनी हकीकत विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर लटेरी विकासखंड के ग्राम चमरकुंडल की है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी एन.के. अहिरवार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और बच्चों की पढ़ाई का स्तर परखा.