प्राचीन काल में सोने की चिड़िया था विदिशा, बैस नदी में सोने-चांदी के सिक्के, शहर में आज भी कुबेर पूजन

विदिशा में धनतेरस पर चांदी की प्रतिमाओं की बिक्री ( ETV BHARAT )

यही वजह है कि विदिशा में सोना-चांदी की खरीददारी दीपावली पर्व पर खूब होती है. हालांकि सोना-चांदी की आसमान छूती कीमतों से लोगों में वैसा उत्साह नहीं है लेकिन कम वजन का सिक्का ही सही, लोग इसे खऱीदने बाजार पहुंच रहे हैं. विदिशा में बैस नदी की रेत में आज भी कीमती सिक्के और रत्न मिलने की घटनाएं ये साबित करती हैं कि यह क्षेत्र धन-धान्य से समृद्ध रहा है. इसी परंपरा के चलते धनतेरस तक विदिशा के बाजारों में खरीदारी का खास उत्साह देखने को मिलता है.

बेतवा और बैस नदी के संगम के पास स्थित यह क्षेत्र कभी व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था. एक समय यहां के व्यापारी भगवान कुबेर और यक्षिणी की पूजा करते थे, जिसके प्रमाणस्वरूप कुबेर की विशाल प्रतिमा आज भी विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है.

विदिशा: वैसे तो हर शहर और कस्बे में धनतेरस और दीपावली पर सोना-चांदी खरीदने का क्रेज रहता है. लेकिन विदिशा में ये क्रेज कुछ खास है, क्योंकि विदिशा को प्राचीन काल में बैस नगर या वैदिक नगर कहा जाता था. ये शहर आज भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए हुए है.

विदिशा के सराफा मार्केट में खरीददारी (ETV BHARAT)

विदिशा के सर्राफा बाजार, बर्तन दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान इन दिनों खरीदारों से गुलजार हैं. लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी, स्टील और तांबे के बर्तन खरीदकर शुभ-लाभ की कामना करते हैं. हालांकि इस बार सोना-चांदी के बढ़े दामों ने खरीदारों का उत्साह कुछ कम किया है. फिर भी लक्ष्मी पूजन सामग्री की बिक्री में तेजी है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है.

व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है विदिशा

विदिशा भारतवर्ष के प्रमुख प्राचीन नगरों में से एक है, जो हिंदू और जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है. वैदिक साहित्यों में इसे वैदिस, वेदिसा तो पाली ग्रंथों में वेसनगर या वैस्यनगर कहा गया. इतिहासकार बताते हैं कि यह नगर मौर्य काल में सम्राट अशोक की प्रथम पत्नी देवी (शाक्यकुमारी) का मायका था. देवी के पिता घनश्याम शाक्य, कपड़ा, सोना, चांदी और हीरे के बड़े व्यापारी थे.

सोने के बढ़ते रेट के कारण ग्राहकों का लंबा इंतजार (ETV BHARAT)

विदिशा को बाद में शुंग वंश ने अपनी राजधानी भी बनाया. मध्यकाल में इसका नाम भैलस्वामीन (भेलसा) पड़ा और औरंगजेब के समय इसे आलमगीरपुर कहा गया. स्वतंत्रता के बाद 1952 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे पुनः “विदिशा” नाम से मान्यता दी.

प्राचीनकाल से कुबेर पूजन की परंपरा

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं “पौराणिक मान्यता है कि विदिशा में धन-धान्य और कुबेर की पूजन होती आई है. आज पुष्य नक्षत्र पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं. बैस नगर वही पुराना क्षेत्र है जहां से कुबेर प्रतिमाएं मिलीं. यहां मौर्यकाल में सम्राट अशोक राज्यपाल रहे और बाद में विदिशा शुंग वंश की राजधानी बनी. नदी किनारे आज भी सिक्के और प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जो इस नगर की समृद्धि का प्रमाण हैं.”

विदिशा के बाजार में चहल-पहल बढ़ी (ETV BHARAT)

सर्राफा बाजार में महंगाई, फिर भी उत्साह

ज्वैलर्स राजीव जैन का कहना है “विदिशा सोने-चांदी की शुद्धता के लिए हमेशा फेमस रहा है. आज भी बाहर से ग्राहक यहां आकर खरीदारी करते हैं. पुख नक्षत्र और धनतेरस पर सोना-चांदी, लक्ष्मी जी और सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है. ये परंपरा आज भी जीवित है.” ज्वैलर्स संजय जैन का कहना है “ग्राहक अब कॉइन और सॉलिड गोल्ड खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. लेकिन भाव में लगातार बढ़ोतरी से लोग असमंजस में हैं. महंगाई ने उत्साह कम किया है, फिर भी लोग परंपरा निभा रहे हैं.”

सोना खरीदने आई महिला ने लिया चांदी का सिक्का

बाजार में खरीददारी करने आई शिवानी किरार का कहना है “दिवाली से पहले खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा हैं. सोने का पेंडल लेना चाहा था, पर अब चांदी का सिक्का ही लिया है.” वहीं, दुकानदार विकास ताम्रकार बताते हैं “पुरानी परंपरा के अनुसार लोग आज के दिन तांबा, पीतल, स्टील या चांदी के बर्तन अपनी क्षमता अनुसार खरीदते हैं. माना जाता है कि नया बर्तन घर में समृद्धि और शुभता लाता है.”