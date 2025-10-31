ETV Bharat / state

विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आगाज, कपिल देव को देखने उमड़े खेल प्रेमी, 37 हजार रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री मोहन यादव और कंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौरान सहित पूर्व क्रिकेट कपिल देव पहुंचे विदिशा, सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ.

INAUGURATION SANSAD SPORTS FESTIVAL
विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का शुभांरभ किया गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:36 AM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 8:54 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव, पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री लखन पटेल ने गुरुवार को विदिशा पहुंचकर सांसद खेल महोत्सव का शुभांरभ किया. इस दौरान सागर सांसद और विदिशा के स्थानीय 5 विधायक भी मौजूद रहे.

2 महीने तक चलेगी खेल प्रतियोगिता

विदिशा जिला मुख्यालय पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार 30 अक्टूबर को किया गया है. दो माह तक जारी रहने वाले खेल महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को रायसेन में किया जाएगा. इस खेल प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें रस्सा कसी, कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़ सहित कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं.

2 महीने तक चलेगी खेल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

खेल के प्रति जागरुकता बढ़ाने को निकाली जाएगी टॉर्च रैली

साथ ही संसदीय क्षेत्र स्तर पर क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस बॉल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा. संसदीय क्षेत्र की आठ विधानसभा स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा. जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा. पूरे संसदीय क्षेत्र में खेलों के प्रति जागरूकता और लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए टॉर्च रैली भी निकाली जाएगी. चार खेल लोकल स्तर पर आयोजित होंगे, जिनमें विदिशा में फुटबॉल, खातेगांव में कुश्ती, इछावर में खो-खो और मंडीदीप में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.

हजारों खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन

विदिशा संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभाओं के कुल 37 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है, जो युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता और रुचि का प्रत्यक्ष प्रमाण है. संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभावार खिलाडियों द्वारा कराए गए पंजीयन के मुताबिक, विधानसभा भोजपुर में 3327, सांची में 3422, सिलवानी में 4407, बासौदा में 2061, बुधनी में 6718, इछावर में 5599 और खातेगांव में 5674 सहित विदिशा में 5652 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है.

2 नवंबर से शुरु होगी स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिता

सांसद खेल महोत्सव के तहत 31 अक्टूबर एवं एक नवम्बर को संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में टॉर्च रैली का आयोजन होगा. 2 से 19 नवंबर के बीच ग्राम पंचायत स्तर और नगरीय निकाय में रस्साकसी, म्यूजिकल चेयर एवं लेमन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.

UNION MINISTER SHIVRAJ SINGH
प्रथम विजेताओं को मिलेगा ढाई लाख का इनाम (ETV Bharat)

विभिन्न स्तर पर होगा आयोजन

मण्डल स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 से 30 नवंबर के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिताएं 5 से 12 दिसंबर के बीच और संसदीय स्तरीय प्रतियोगिताएं 15 से 25 दिसंबर के मध्य में आयोजित की जाएंगी. स्थानीय स्तर पर आयोजित खेलों में हॉकी, खो-खो, फुटबॉल, कुश्ती का आयोजन 2 से 19 नवंबर के मध्य में होगा. स्थानीय स्तर पर विधानसभावार प्रचलित खेलों के तहत विदिशा में फुटबॉल, खातेगांव में कुश्ती, इछावर में खो-खो एवं मंडीदीप में हॉकी खेल का आयोजन किया जाएगा.

प्रथम विजेताओं को मिलेगा ढाई लाख का इनाम

सांसद खेल महोत्सव के तहत आकर्षक नगद पुरस्कार प्रथम तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रदाय किए जाएंगे. कबड्डी, टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में विधानसभा और सांसद स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा. जिसमें विधानसभा स्तर पर प्रथम पुरस्कार डेढ लाख रुपए , द्वितीय एक लाख रुपए तथा तृतीय पचास हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. जबकि सांसद स्तरीय पूर्व उल्लेखित दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेताओं को ढाई लाख रुपए, द्वितीय को दो लाख और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को डेढ लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा.

UNION MINISTER SHIVRAJ SINGH
2 नवंबर से शुरु होगा स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिता (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "विदिशा नगर खेलों और खिलाड़ियों के विकास में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को पीछे छोड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं. खेल क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं. विदिशा ऐतिहासिक नगरी है. सम्राट अशोक से इसका संबंध रहा है. इसके साथ ही उज्जैन से भी विदिशा का प्राचीन काल से गहरा संबंध रहा है. सम्राट विक्रमादित्य ने लोकतंत्र के मूल्य की रक्षा की और आज भी विदिशा जैसे नगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां के विजय मंदिर की प्रतिकृति के आधार पर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है."

शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को किया खेल के प्रति प्रेरित

केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट का अभियान चलाया है. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल प्रभावी माध्यम होते हैं. व्यक्तित्व विकास और फिट रहने के लिए खेल जरूरी है. हम सोच नहीं सकते थे कि भारत सन 1983 में क्रिकेट का विश्व कप जीत सकता है. यह कार्य महान खिलाड़ी कपिल देव ने कर दिखाया.

सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत दो महीने तक गांव-गांव में खेल होंगे, इसके लिए 37 हजार खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है. खिलाड़ी खेलों का भरपूर आनंद लें और खेल भावना जागृत करने में कोई कमी नहीं रहने दें. विदिशा के विकास के लिए विभिन्न सुझाव मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष रखे.''

Last Updated : October 31, 2025 at 8:54 AM IST

TAGGED:

CM MOHAN YADAV
UNION MINISTER SHIVRAJ SINGH
MADHYA PRADESH NEWS
KAPIL DEV SPORTS FESTIVAL VIDISHA
VIDISHA SANSAD KHEL MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.