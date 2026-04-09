ETV Bharat / state

संकट में सम्राट अशोक इंस्टीट्यूट, वेतन देने को नहीं हैं पैसे, हड़ताल पर कर्मी, अधर में 800 छात्रों का भविष्य

विदिशा में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका शिलान्यास देश के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था. यह मध्य प्रदेश के शुरुआती और प्रमुख तकनीकी कॉलेजों में गिना जाता है. वर्षों से यह संस्थान इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन फिलहाल यहां हालात सामान्य नहीं हैं.

विदिशा: मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है. पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षक और कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. इसका असर सीधे तौर पर पढ़ाई पर पड़ रहा है और सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है.

शिक्षकों का गुजारा हुआ मुश्किल

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि वेतन को लेकर समस्या नई नहीं है. पिछले 10-12 वर्षों से उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी तरह काम चल रहा था. वरिष्ठ व्याख्याता राजेश शर्मा ने बताया, "इस बार स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि पिछले सात महीनों से वेतन पूरी तरह बंद है. सरकार की ओर से मिलने वाली ग्रांट समय पर नहीं आ रही है. पहले मेंटेनेंस ग्रांट मिलती थी, लेकिन बाद में इसे ब्लॉक ग्रांट में बदल दिया गया. जिसमें एक तय राशि दी जाती है. इसी में पूरे संस्थान का खर्च चलाना पड़ता है. इस साल तो स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल एक ही किस्त जारी हुई और बाकी की किस्तें अब तक नहीं मिली है."

संस्थान की करोड़ों की ब्लॉक ग्रांट स्थगित

प्राचार्य डॉ. नवीन गुप्त ने कहा, "सभी कर्मचारियों की सैलरी पूरी तरह नहीं रुकी है. कुछ लोगों की 2 महीने से 4 महीने तक की सैलरी रुकी हुई है. वहीं नियमित स्टाफ की करीब 6 महीने की सैलरी लंबित है. समस्या की जड़ सरकार से ग्रांट का न मिलना है. पहले संस्थान को करीब 3.66 करोड़ रुपये की ब्लॉक ग्रांट मिलती थी, जो इस बार जारी नहीं हुई. ऐसे में फीस और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही भुगतान नहीं किया जा सका."

वेनत की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (ETV Bharat)

प्रबंधन ने जताई जल्द समाधान की उम्मीद

संस्थान प्रबंधन की ओर से सचिव डॉ. लक्ष्मीकांत मरखेड़कर ने कहा, "हम लगातार प्रयास कर रहे हैं. संस्था के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्तर पर भी मामला उठाया गया है. जैसे ही ग्रांट जारी होगी, कर्मचारियों का वेतन तुरंत दिया जाएगा. हाल में मेंटेनेंस के लिए जो राशि मिली है, उसका उपयोग नियमों के तहत केवल भवन और संरचना सुधार के लिए ही किया जा सकता है. उस राशि का उपयोग वेतन में नहीं किया जा सकता है."

सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में

यहां करीब 800 से अधिक छात्र और छात्राएं पढ़ाई करती है, लेकिन हड़ताल के चलते सभी की कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं. प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जा रहा है, लेकिन जब तक वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक पढ़ाई का सामान्य होना मुश्किल है.

करीब सात दशक पुराने इस संस्थान ने प्रदेश को हजारों इंजीनियर दिए हैं और इसकी पहचान एक मजबूत तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में रही है. ऐसे में मौजूदा हालात ने न केवल कर्मचारियों बल्कि छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल, शिक्षक और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. वेतन भुगतान और स्थायी समाधान की दिशा ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.