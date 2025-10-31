ETV Bharat / state

कोहर के बीच लोगों ने लगाई लंबी दौड़, विदिशा में रन फॉर यूनिटी, सरदार पटेल को किया याद

विदिशा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, सरदार पटेल की जयंती पर शहरवासियों ने एकता के लिए लगाई दौड़.

VIDISHA RUN FOR UNITY PROGRAM
विदिशा में रन फॉर यूनिटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 1:47 PM IST

विदिशा: देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की आज 150वीं जन्मतिथि मनाई जा रही है. जगह-जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं विदिशा में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जहां शहरवासी एकता दौड़ में शामिल हुए. इस दौरान आईजी अभय सिंह ने सभी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई. साथ ही युवाओं के नशे से दूर रहने की भी सलाह दी गई.

एकता दौड़ का उद्देश्य-समाज में अखंडता बनाए रखना

आईजी अभय सिंह और विधायक मुकेश टंडन ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह दौड़ सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट कॉलेज से शुरू हुई, जो शहर के विवेकानंद चौराहा पर जाकर समाप्त हुई. यानि 3 किलोमीटर की एकता दौड़ का आयोजन किया गया था. जिसमें बच्चे, युवाओं से लेकर कई बुजुर्ग और अधिकारी-जनप्रतिनिधियों ने भी दौड़ लगाई. इस मौके पर आईजी ने कहा कि "इस एकता दौड़ का खास उद्देश्य समाज एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखना है."

कोहर के बीच लोगों ने लगाई लंबी दौड़ (ETV Bharat)

'देश को एकता में बांधे रखना का काम सरदार पटेल ने किया'

जबकि विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि "सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने का काम किया था. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उनके योगदान को याद कर रहा है और एकता दिवस के रूप में मना रहा है." एसपी रोहित काशवानी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है. हमें सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों को आत्मसात कर समाज में एकता और भाईचारे का वातावरण बनाना चाहिए."

Vidisha Run for Unity
युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील (ETV Bharat)

युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील

इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन अब नशे के जरिए युवाओं को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं. नशे से दूर रहना और दूसरों को भी इसके नुकसान बताना देशभक्ति का कार्य है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना है.

