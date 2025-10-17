ETV Bharat / state

विदिशा लूटकांड में चौंकाने वाला मोड़, बुजुर्ग महिला की कहानी निकली झूठी, 15 लाख के जेवरात जब्त

विदिशा में कट्टा दिखाकर सोने-चांदी के जेवरात की लूट की वारदात निकली झूठी, बुजुर्ग महिला ने गन पॉइंट पर लूट की रची थी साजिश.

15 लाख रुपए के जेवरात जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में बीते 29 सितंबर की कथित लूट की वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था. कोतवाली थाना पुलिस ने कट्टा दिखाकर सोने-चांदी के जेवरात की हुई लूट की घटना का खुलासा किया है. हनुमान मंदिर रोड की तोपपुरा निवासी बुजुर्ग महिला ने अपने घर में लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी.

बुजुर्ग ने रची झूठी लूट की कहानी

पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपपुरा का है. यहां 29 सितंबर की रात पीड़ित गीता चौकसे ने पुलिस को बताया था कि दो नकाबपोश बदमाश अचानक घर में घुस गए और बंदूक दिखाकर गले का मंगलसूत्र, कान के झुमके, अलमारी में रखे सोने-चांदी के गहने लूटकर फरार हो गए. महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपियों की पहचान के लिए सीएसपी, एफएसएल तथा फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंची थी.

महिला ने गन पॉइंट पर लूट की रची थी साजिश (ETV Bharat)

कैश और जेवरात लूटने की दी थी सूचना

पीड़िता के बेटे निलेश चौकसे ने बताया था कि "घर से लगभग 4 किलो चांदी और 7–8 तोला सोना गायब है. घटना के वक्त घर में सिर्फ माता-पिता मौजूद थे, जबकि बहुएं मायके गई हुई थीं. प्रारंभिक जांच के बाद यह मामला गंभीर लूटकांड के रूप में दर्ज किया गया. कप्तान रोहित काशवानी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई.

गन पॉइंट पर लूट की रची थी साजिश

लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस को कई बिंदु संदिग्ध लगे। फरियादी के बयान बार-बार बदलते रहे और घटनास्थल पर जबरन प्रवेश या संघर्ष के कोई प्रमाण नहीं मिले. इस पर पुलिस ने गीता बाई से सख्ती से पूछताछ की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. जिस महिला ने खुद को पीड़िता बताया था, वही लूट की झूठी कहानी की सूत्रधार निकली.

बुजुर्ग महिला ने रची लूट की झूठी कहानी (ETV Bharat)

15 लाख रुपए के आभूषण जब्त

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसने खुद अपने घर से जेवरात निकालकर बेच दिए थे, घरवालों को भ्रमित करने के लिए लूट का नाटक रचा था. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण जब्त कर लिए हैं."

एसपी रोहित काशवानी ने कहा, "यह एक योजनाबद्ध झूठा मामला था. पुलिस ने तथ्यों के आधार पर सत्य सामने लाया. ऐसी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

