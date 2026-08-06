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नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी को मारी गोली, सोना-चांदी सहित 60 लाख का माल उड़ाया

पीड़ित विजय सोनी के पुत्र अमन सोनी ने बताया कि, ''हम पीपलधार में सराफे की दुकान चलाते हैं. दुकान बंद करके शाम लगभग 6:30 बजे जब मैं और मेरे पिता वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर तीन बदमाश मुंह बांधकर आए. उन्होंने हमारा झोला पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिससे गाड़ी अनबैलेंस हुई और हम दोनों गिर पड़े. इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी मोड़ी, गाली-गलौज करते हुए झोला छीनने लगे. जैसे ही मेरे पिता ने झोला बचाने का प्रयास किया, उन्होंने गोली मार दी और सामान लेकर फरार हो गए. झोले में करीब 10-15 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना, 20-25 हजार रुपये नकद, दुकान की चाबी और कागजात थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 50-60 लाख रुपये होगी.''

विदिशा: शमशाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है. पीपलधार में सराफा दुकान बंद कर बेटे के साथ लौट रहे व्यापारी पर बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया. बदमाशों ने पहले उनकी बाइक गिराई, फिर जेवरात से भरा झोला छीनने का प्रयास किया. विरोध करने पर आरोपियों ने व्यापारी के हाथ में गोली मार दी और सोना-चांदी के जेवर, नकदी व अन्य सामान से भरा झोला लूटकर फरार हो गए. घायल व्यापारी को उपचार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

थाना शमशाबाद टीआई आशुतोष राजपूत ने बताया कि, ''मामले में प्राथमिकी FIR दर्ज कर ली गई है. तीन अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है. बदमाश उनसे लगभग 10-12 किलो चांदी, 20-25 ग्राम सोना और 20 हजार रुपए नकद से भरा झोला लूटकर फरार हो गए. घायल का इलाज विदिशा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. पुलिस टीम बनाकर इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और सर्चिंग जारी है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इटारसी में सराफा दुकान से लाखों का माल गायब

इटारसी के सराफा लाइन में बुधवार दोपहर सराफा दुकान से करीब 3.50 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है. वारदात उस समय हुई, जब दुकानदार कुछ देर के लिए दुकान छोड़कर खाना खाने गया था. इसी दौरान एक बुर्का पहने महिला दुकान में पहुंची और बड़ी सफाई से सोने के जेवरों से भरी ट्रे उठाकर फरार हो गई. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पीड़ित व्यापारी रात करीब 9:30 बजे इटारसी थाने पहुंचा और चोरी की शिकायत दर्ज कराई है.

इटारसी में सराफा दुकान से लाखों का माल गायब (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों से महिला की तलाश जारी

थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि, ''भोला ज्वेलर्स के संचालक प्रदीप भोला खाना खाने गए थे. उसी दौरान चोरी की घटना हुई. दुकान के बाहर टेबल लगी हुई थी और शोकेस में सोने के जेवरों की ट्रे रखी थी. इसी दौरान एक महिला दुकान में आई और मौका देखकर ट्रे में रखे 6 जोड़ी मंगलसूत्र और 6 जोड़ी सोने के टॉप्स लेकर फरार हो गई. दुकान में लगे कैमरे खराब होने के कारण आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध महिला की पहचान की जा रही है.''

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि, सुरक्षा के लिए अपने घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं, ताकि ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके.