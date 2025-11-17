ETV Bharat / state

अंधे मोड़ में ड्राइवर से नहीं संभली पिकअप, पलटने से महिला की मौत, 14 लोग घायल

विदिशा जिले के हिम्मतपुर गांव के पास खतरनाक सड़क दुर्घटना. पिकअप हादसाग्रस्त होने से मची चीख-पुकार. ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू.

vidisha pickup accident
पिकअप पलटने से महिला की मौत, 14 लोग घायल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 4:11 PM IST

विदिशा : जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. करीला धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा हिम्मतपुर गांव के पास का है. पिकअप पलटते ही चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया और तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया

करीला धाम से दर्शन कर लौट रहे थे लोग

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए. पिकअप में सवार धामनोद निवासी घायल महिला ने बताया "वह परिवार के साथ रविवार को करीला धाम दर्शन करने गए थे. सोमवार सुबह लौटते समय दुर्घटना हो गई." घायल युवक ने बताया "टर्निंग पर वाहन का संतुलन बिगड़ा और पिकअप पलट गई. पिकअप में सवार सभी यात्री घायल हुए हैं. लक्ष्मी बाई हरिचरण कुशवाहा (45 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई."

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे (ETV BHARAT)

पिकअप में सवार थे 15 यात्री, सभी घायल

पिकअप में करीब 15 लोग वाहन में सवार थे, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल थीं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया "हादसे में घायल 10 लोगों को गंभीर स्थिति को देखते हुए विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 4 घायलों का उपचार ग्यारसपुर अस्पताल में जारी है. अधिकतर घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई गई है और वे खतरे से बाहर हैं."

vidisha pickup accident
पिकअप हादसे में घायल पहुंचे अस्पताल (ETV BHARAT)

अंधे मोड़ पर ड्राइवर ने नियंत्रण खोया

पुलिस के अनुसार वाहन को कब्जे में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वाहन तेज गति में था और मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा. नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग सुबह ठंड में धूप सेंक रहे थे कि अचानक रोड पर लोगों के चीखने की आवाज आई. वे लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे तो लोग पिकअप में फंसे थे. कुछ लोग पिकअप से बाहर गिरे थे. सभी को पिकअप से निकाला और हिम्मत दिलाई.

