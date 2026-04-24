विदिशा में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर
विदिशा के मेहलुआ चौराहा पर कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में घायल युवकों को जिला अस्पताल किया गया रेफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 11:05 PM IST
विदिशा: कुरवाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहलुआ चौराहा के पास शुक्रवार की देर शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में बारातियों को ले जा रही एक कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों का उपचार जारी है.
हादसे के समय कार में सवार थे 5 युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार देवास से बारात लेकर जा रही एक बलेनो कार जैसे ही मेहलुआ चौराहा के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पलटकर सड़क किनारे नीचे जा गिरी. हादसे के समय कार में कुल 5 युवक सवार थे.
गंभीर घायलों को किया गया विदिशा रेफर
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया. जहां से उनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल विदिशा रेफर किया गया है. बताया गया कि घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है पुलिस
कुरवाई थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेली ने बताया कि " मेहलुआ चौराह के पास सड़क दुर्घटना की जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. वहीं, शवों को बाहर निकाला पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
प्रारंभिक जांच में यह हादसा आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ है. ट्रक चालक की पहचान की जा रही है. वहीं, ये दुर्घटना के अन्य कारणों की जांच भी की जा रही है. हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने तत्परता से बहाल कर दिया."