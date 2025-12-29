ETV Bharat / state

बर्थडे पार्टी कर लौट रहे थे सभी दोस्त, काल बन खड़ा था डंपर, 3 युवकों की मौत

विदिशा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े डंपर में घुसी, बर्थडे पार्टी कर 5 दोस्तों संग घर लौट रहा था तन्मय.

VIDISHA ROAD ACCIDENT
बर्थडे पार्टी कर दोस्तों संग लौट रहा था युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
विदिशा: कुरवाई क्षेत्र के मेलुआ चौराहे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह हादसा रविवार-सोमवार की दरमियानी रात लगभग 1.30 बजे के करीब हुआ है. उस समय तन्मय शर्मा अपने 5 दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना कर कार से घर लौट रहा था, तभी मेलुआ चौराहे के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में कार जा घुसी. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

देर रात खड़े डंपर में घुसी कार

हादसा इतना भयानक था कि कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी. कार का अगला हिस्सा डंपर के पीछे फंस गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जेसीबी की मदद से कार को डंपर से बाहर निकाला गया. इस हादसे में 21 वर्षीय अंकित साहू, 19 वर्षीय तन्मय शर्मा और 30 वर्षीय जगदीश साहू की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहां भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है.

बर्थडे पार्टी कर 5 दोस्तों संग घर लौट रहा था तन्मय (ETV Bharat)

डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "हादसे में डंपर चालक की लापरवाही भी एक बड़ी वजह रही है. उन्होंने कहा कि डंपर सड़क किनारे खड़ा था और वाहन चालक ने सावधानी नहीं बरती. इस मामले में डंपर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है." साथ ही एसपी ने आम जनता से अपील की है कि वाहन सड़क किनारे या हाईवे पर खड़ा न करें, ओवर स्पीडिंग से बचें और शराब पीकर वाहन न चलाएं."

जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी

एसपी रोहित काशवानी ने बताया,"घायलों की पहचान अंकित गोंड (23), मोंटी अहिरवार (22) और गौतम उर्फ तन्मय (20) के रूप में हुई है. गंभीर रूप से घायल हो गए तीनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है." एसपी ने कहा कि "ठंड के मौसम और कोहरे की वजह से रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती हैं, इसलिए केवल जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलें."

घर लौटते समय हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, कुरवाई निवासी तन्मय शर्मा का जन्मदिन था. वह अपने 5 दोस्तों के साथ शिवशंकर ढाबे में पार्टी करने गया था. पार्टी के बाद सभी कार से कुरवाई लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया. हादसा युवाओं की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी का दुखद परिणाम है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि हमेशा वाहन चालक नियमों का पालन करें और सड़क पर सतर्क रहें.

