ETV Bharat / state

'आई लव रावण' के बोर्ड, शरीर पर लंकेश का टैटू, मध्य प्रदेश के इस गांव में दशहरे पर नहीं जलता लंकापति

विदिशा: देशभर में विजयादशमी पर जहां रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है. वहीं, मध्य प्रदेश के विदिशा में एक ऐसा गांव है, जहां दशहरे पर रावण का दहन नहीं, बल्कि उनकी पूजा की जाती है. नटेरन तहसील के रावण नामक गांव में रावण को ग्राम देवता के रूप में मानने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है.

यहां रावण के प्रति ग्रामीणों की आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव के प्रवेश द्वार, स्कूल और वाहनों पर जय लंकेश लिखा दिखाई देता है. कुछ युवाओं ने अपने हाथों और छाती पर भी रावण और जय लंकेश के टैटू गुदवा रखे हैं. दशहरे के दिन जब देश के अलग-अलग हिस्सों में रावण दहन की तैयारियां होती हैं, तब इस गांव में रावण बाबा की पूजा, अभिषेक और भंडारे की तैयारियां की जाती हैं. गांव की यह परंपरा इसे दूसरी जगहों से अलग पहचान देती है.

विवाह के अवसर पर सबसे पहले रावण बाबा को निमंत्रण देने के लिए मंदिर पहुंचा जाता है. इसके अलावा श्रद्धालु प्रतिमा की नाभि में तेल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं. ग्रामीणों के अनुसार, दशहरे के दिन यहां विशेष पूजा होती है और गांव से बाहर रहने वाले लोग भी इस अवसर पर अपने गांव पहुंचते हैं. आसपास के क्षेत्रों के साथ दूर-दराज के शहरों से भी श्रद्धालुओं के आने की बात ग्रामीण बताते हैं.

गांव के प्राचीन रावण बाबा मंदिर में करीब 12 फीट लंबी पाषाण प्रतिमा स्थापित है, जिसे फूलों की मालाओं और वस्त्रों से सजाया जाता है. मंदिर परिसर में शिवलिंग भी स्थापित है, जहां जय लंकेश्वर महादेव का नाम लिखा हुआ है. गर्भगृह में विराजमान रावण बाबा की प्रतिमा के सामने श्रद्धालु आरती, हवन और पूजा-अर्चना करते हैं. मंदिर की दीवार पर रावण बाबा की आरती और चालीसा भी लिखी हुई है. ग्रामीणों की मान्यता है कि रावण बाबा उनके ग्राम देवता हैं और गांव की रक्षा करते हैं. इसी विश्वास के चलते किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले मंदिर में पूजा करने की परंपरा है.

गांव में आई लव रावण का एक बोर्ड भी लोगों का ध्यान खींचता है. इस बोर्ड के सामने ग्रामीण रावण बाबा की जय के नारे लगाते दिखाई देते हैं. गांव के शासकीय हाई स्कूल के साइनबोर्ड और अन्य स्थानों पर भी जय लंकेश लिखा हुआ है. कई ग्रामीण अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर भी यही लिखवाते हैं. कुछ युवाओं ने अपने हाथों और छाती पर स्थायी टैटू के रूप में रावण और जय लंकेश गुदवा रखा है. ग्रामीणों के लिए यह केवल नाम लिखवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रावण बाबा के प्रति उनकी आस्था और गांव की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है.

विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर रावण गांव है. यहां पहुंचने से पहले सड़क किनारे रावण 1 किमी का दूरी सूचक एक पत्थर लगा है, जो इस गांव की अलग पहचान का संकेत देता है. गांव के प्रवेश पर ग्राम पंचायत रावण का स्वागत द्वार नजर आता है, जिसके ऊपर जय लंकेश लिखा हुआ है. इन दिनों दशहरे को लेकर मंदिर परिसर में पुताई और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है.

रावण गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेश धाकड़ बताते हैं कि, ''रावण बाबा को यहां ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है और गांव का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है. कई पीढ़ियों से गांव में रावण बाबा की पूजा होती आ रही है, इसलिए मंदिर और परंपरा की शुरुआत कब हुई, इसकी सटीक जानकारी देना संभव नहीं है. गांव में विवाह सहित अन्य शुभ अवसरों पर सबसे पहले रावण बाबा को आमंत्रित करने की परंपरा है. गांव के युवाओं में भी उनके प्रति गहरी आस्था है.'' वे आगे बताते हैं कि, ''पंचायत के प्रवेश द्वार, स्कूल और नए वाहनों पर जय लंकेश लिखवाना इसी परंपरा का हिस्सा है.''

रावण गांव में रावण की पूजा (ETV Bharat)

ऐसे होती है श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी

राजेश धाकड़ के अनुसार, दशहरे के दिन रावण बाबा की नाभि में तेल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है. ग्रामीण इसे अपनी आस्था से जुड़ा विश्वास बताते हैं. दशहरे पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन भी व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है. पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ एसडीएम मंदिर और आयोजन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचते हैं.

मंदिर में दस सिर दर्शाए गए

मंदिर के पुजारी पंडित नरेश तिवारी ने बताया, "रावण बाबा की प्रतिमा करीब 12 फीट लंबी है और इसमें दस सिर दर्शाए गए हैं. रावण बाबा गांव के ग्राम देवता हैं और ग्रामीण अपने महत्वपूर्ण कार्यों में उनका आशीर्वाद लेते हैं. दशहरे के दिन देश के दूसरे हिस्सों में रावण दहन होता है, लेकिन यहां पूजा और अभिषेक किया जाता है. विदिशा, भोपाल और इंदौर सहित दूसरे शहरों में रहने वाले गांव के लोग भी दशहरे पर मंदिर पहुंचने का प्रयास करते हैं. ग्रामीणों का विश्वास है कि रावण बाबा गांव और यहां के लोगों की रक्षा करते हैं. गांव में कई धार्मिक परंपराओं और शुभ कार्यों में रावण बाबा का स्मरण किया जाता है. यहां के लोगों के लिए रावण बाबा की पूजा का विशेष महत्व है और दशहरे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद रहती है."

रावण बाबा को ग्राम देवता मानते हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

ग्रामीण पंडित के चौकाने वाले खुलासे

स्थानीय ग्रामीण पंडित गोविंद नारायण तिवारी बताते हैं कि, ''गांव में सभी वर्गों के लोग रावण बाबा की पूजा करते हैं. यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और बाहर रहने वाले ग्रामीण भी रावण बाबा को देवता के रूप में पूजते हैं. मान्यता है कि रावण बाबा के दर्शन और पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.''

प्रतिमा की आकृति रामेश्वरम के शिवलिंग जैसी

विदिशा के इतिहासकार गोविंद देवलिया ने कहा, "रावण गांव में स्थापित प्रतिमा के साथ एक स्थानीय लोककथा भी जुड़ी हुई है. प्रतिमा करीब 12 फीट लंबी और तीन फीट चौड़ी है. मंदिर के पास एक तालाब में पत्थर की बड़ी तलवार जैसी गड़ी होने की बात भी बताई जाती है. प्रतिमा के आसपास शिव और पलाश के पेड़ था, लेकिन समय के साथ इस स्थान पर मंदिर और बाउंड्री का निर्माण हुआ. सफाई और पानी की निकासी के दौरान यहां शिवलिंग की एक प्रतिमा मिलने की बात भी कही जाती है. इस प्रतिमा की आकृति रामेश्वरम के शिवलिंग जैसी बताई जाती है. हालांकि इन विवरणों की स्वतंत्र पुरातात्विक पुष्टि उपलब्ध होने की जानकारी नहीं है."

रावण गांव की मुख्य द्वार (ETV Bharat)

रावण बाबा की प्रतिमा को लेकर एक लोककथा प्रचलित

गोविंद देवलिया ने आगे बताया, "गांव के पास स्थित भूदो की पहाड़ी से रावण बाबा की प्रतिमा को लेकर एक लोककथा प्रचलित है. इस कथा के अनुसार, प्राचीन समय में भूदो नाम का एक बलशाली राक्षस इस क्षेत्र में रहता था. वह रावण से द्वंद्व युद्ध करना चाहता था, लेकिन लंका तक पहुंचने में लगने वाले समय और थकान के कारण अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता था. लोककथा में बताया जाता है कि, रावण ने उसे अपने क्षेत्र में ही प्रतिमा स्थापित करने और आह्वान करने पर युद्ध के लिए पहुंचने की बात कही. इसके बाद भूदो ने प्रतिमा स्थापित कर रावण का आह्वान किया और युद्ध में पराजित हो गया. रावण ने उसे क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद भूदो ने क्षेत्र के लोगों के सुख-समृद्धि से रहने का वरदान मांगा. मान्यता है कि इसी घटना के बाद यहां रावण की पूजा की परंपरा शुरू हुई. भूदो की पहाड़ी आज भी मौजूद है."