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अब विदिशा का रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास, देखें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी रेल यात्रियों को

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण. इसमें विदिशा भी शामिल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया.

VIDISHA RAILWAY STATION
अब विदिशा का रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:48 PM IST

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विदिशा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रूप से पुनर्विकसित किए गए विदिशा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया. अब यह स्टेशन न सिर्फ यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं भी प्रदान करेगा. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में आने वाले इस विदिशा स्टेशन परिसर में लोकार्पण समारोह हुआ. विदिशा और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे ऐतिहासिक सांची स्तूप और उदयगिरि की गुफाओं के कारण इस स्टेशन का महत्व काफी बढ़ जाता है. पर्यटकों को भी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी,

मध्य प्रदेश के 13 स्टेशनों का लोकार्पण

समारोह में स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा को अपनी कर्मभूमि बताते हुए देश के आधुनिकीकरण में इस कदम को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा "देश के 75 चयनित पुनर्विकसित स्टेशनों में मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें विदिशा भी एक है." विधायक मुकेश टंडन ने कहा "विदिशा का यह सौभाग्य है कि इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं, जो क्षेत्र को सीधे नई कनेक्टिविटी देंगे."

राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में 23 गुना रेलवे बजट

राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने कहा "विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. रेलवे का आधुनिकीकरण और विस्तार तेजी से मध्य प्रदेश में हो रहा है. कांग्रेस की यूपीए सरकार से तुलना करें तो लगभग 23 गुना बजट हर साल केंद्र की मोदी सरकार मध्य प्रदेश में खर्च कर रही है.:

VIDISHA RAILWAY STATION
विदिशा रेलवे स्टेशन पर अब ये सुविधाएं (ETV BHARAT)

विदिशा रेलवे स्टेशन पर अब ये सुविधाएं

  • नई इमारत को भव्य और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया, सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिकता की झलक.
  • दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप, लिफ्ट, अनुकूल शौचालय और स्पर्श पथ
  • यात्रियों के आराम के लिए बड़े वातानुकूलित और सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से युक्त वेटिंग हॉल्स
  • स्टेशन पर चौड़े फुटओवर ब्रिज, उन्नत सुरक्षा और निगरानी के लिए CCTV और साफ-सफाई की व्यवस्था

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