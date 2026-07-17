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अब विदिशा का रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास, देखें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी रेल यात्रियों को

विदिशा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रूप से पुनर्विकसित किए गए विदिशा रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया. अब यह स्टेशन न सिर्फ यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं भी प्रदान करेगा. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में आने वाले इस विदिशा स्टेशन परिसर में लोकार्पण समारोह हुआ. विदिशा और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे ऐतिहासिक सांची स्तूप और उदयगिरि की गुफाओं के कारण इस स्टेशन का महत्व काफी बढ़ जाता है. पर्यटकों को भी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी,

मध्य प्रदेश के 13 स्टेशनों का लोकार्पण

समारोह में स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा को अपनी कर्मभूमि बताते हुए देश के आधुनिकीकरण में इस कदम को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा "देश के 75 चयनित पुनर्विकसित स्टेशनों में मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें विदिशा भी एक है." विधायक मुकेश टंडन ने कहा "विदिशा का यह सौभाग्य है कि इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं, जो क्षेत्र को सीधे नई कनेक्टिविटी देंगे."