300 CCTV, 150 लोगों से मिला बदमाशों का क्लू, पुलिस के जाल में फंसे विदिशा के डकैत

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "23-24 जनवरी की रात ग्राम रायखेडी में बृजबिहारी कुर्मी के घर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोला था. बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई."

विदिशा: रायखेडी डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने शनिवार को बताया कि "त्योदा पुलिस की सतर्कता ने पूरे मामले का खुलासा किया गया है. जिसमें 4 विशेष टीमों की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपये कीमत का सोना, चांदी, नगदी, मोबाइल, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं.

रोहित काशवानी ने आगे बताया कि "डकैती के 24 घंटे के भीतर राहतगढ़ क्षेत्र में डायल-112 के स्टाफ को पहली बड़ी सफलता मिली, जब एक संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगा और रास्ते में चोरी का कुछ सामान गिरा बैठा. सतर्क पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी जांच की दिशा तय करने में अहम साबित हुई."

पूरे परिवार को बंधक बना की थी लूट (ETV Bharat)

300 सीसीटीवी खंगाले, 150 संदिग्धों से की पूछताछ

इस मामले को 4 विशेष टीमों ने संयुक्त रूप से जांच को आगे बढ़ाया. टीमों ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद ली और 150 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की. तकनीकी विश्लेषण, मुखबिरों की सूचना और लगातार मैदानी कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों को रायखेडी, बहादुरपुर और रजवास से अब गिरफ्तार किया है.

1 करोड़ के माल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपियों के पास कई हथियार भी मिले

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों में छोटू उर्फ धनसिंह (21) बिहारीलाल कुशवाह (33) जयदीप अहिरवार (27) संदीप अहिरवार (26) और एक विधि-विरुद्ध बालक शामिल है. आरोपियों से 44 तोला सोना, 1 किलो 300 ग्राम चांदी, 10 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल, मोटरसाइकिल, देसी कट्टा और तलवार सहित बड़ी मात्रा में आभूषण जब्त किए गए. बरामदगी का बड़ा हिस्सा राहतगढ़ क्षेत्र के रजवास गांव से मिला, जबकि कुछ सामान बहादुरपुर और रायखेडी से भी बरामद हुआ."