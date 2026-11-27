विदिशा में नाबालिग का किडनैप कर की शादी, प्रैग्नेंट पत्नी की मौत का पुलिस ने खोला राज
विदिशा में किडनैप कर शादी के बाद नाबालिग का किया शोषण, पुलिस ने पति सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:42 PM IST
विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. मामले की जांच में अपहरण, जबरन बाल विवाह, यौन शोषण और उम्र व पहचान छिपाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र में कूटरचना जैसे गंभीर अपराध भी सामने आए हैं. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.
एडिशनल एसपी मोनिका तिवारी ने बताया, "27 अक्टूबर 2026 को त्योंदा थाने में एक नाबालिग लड़की के मौत की सूचना मिली थी. जहां शरूात पर पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल ले जाते समय मौत होने की बात कही थी. मामले की जांच एसडीओपी बासौदा शिखा भलावी द्वारा की गई. मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि नाबालिग लड़की की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी.
अपहरण से हत्या तक का घटनाक्रम
पुलिस जांच में सामने आया कि जनवरी 2026 में नाबालिग का अपहरण किया गया था. जिसका प्रकरण 7 जनवरी 2026 को सागर के सानौधा थाने में दर्ज हुआ था. आरोप है कि मुख्य आरोपी ने नाबालिग को डरा-धमकाकर अपने पक्ष में बयान करवाया और परिजनों के साथ मिलकर जबरन बाल विवाह कर लिया. लगातार यौन शोषण के चलते नाबालिग गर्भवती हो गई. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नाबालिग की वास्तविक उम्र और पहचान छिपाने के लिए आरोपी के नाना-नानी ने जन्म प्रमाण पत्र में कूटरचना कर नाम और माता-पिता के विवरण में फर्जी संशोधन कराया था.
5 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद थाना त्योंदा में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पति, सास-ससुर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं
प्रशांत कुर्मी (21 वर्ष) मुख्य आरोपी (पति)
प्रमोद कुर्मी (45 वर्ष) मुख्य आरोपी का पिता (ससुर)
पार्वती कुर्मी (40 वर्ष) मुख्य आरोपी की माता (सास)
जानकी बाई (60 वर्ष) आरोपी की नानी
खूब सिंह कुर्मी (63 वर्ष) आरोपी के नाना