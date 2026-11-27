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विदिशा में नाबालिग का किडनैप कर की शादी, प्रैग्नेंट पत्नी की मौत का पुलिस ने खोला राज

विदिशा में नाबालिग का किडनैप कर की शादी ( ETV Bharat )

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. मामले की जांच में अपहरण, जबरन बाल विवाह, यौन शोषण और उम्र व पहचान छिपाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र में कूटरचना जैसे गंभीर अपराध भी सामने आए हैं. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

एडिशनल एसपी मोनिका तिवारी ने बताया, "27 अक्टूबर 2026 को त्योंदा थाने में एक नाबालिग लड़की के मौत की सूचना मिली थी. जहां शरूात पर पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल ले जाते समय मौत होने की बात कही थी. मामले की जांच एसडीओपी बासौदा शिखा भलावी द्वारा की गई. मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि नाबालिग लड़की की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी.