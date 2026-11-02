दीवाली आते देख कुम्हारों के चेहरों पर खिली मुस्कान, महंगाई और कच्चे माल की दरें बनी चुनौती
विदिशा के बाजार में सजे कुम्हार और कारीगरो की मेहनत का दीया, इस बार 1-2 करोड़ रुपए के मिट्टी के दीये खपत होने का अनुमान. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:07 PM IST
विदिशा: प्रकाश का पर्व दीपावली जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे मिट्टी के दीयों का बाजार भी पूरी तरह से गरमाने लगा है. आधुनिकता और चाइनीज लाइटों के दौर के बावजूद, इस वर्ष भी मिट्टी के दीयों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. विदिशा में दीपावली के इस त्योहारी सीजन में स्थानीय कुम्हार और कारीगर पारंपरिक मिट्टी के दीये तैयार करने में दिन-रात पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं. अनुमान के मुताबिक, पूरे विदिशा क्षेत्र में इस बार दीपावली पर लगभग 1 से 2 करोड़ मिट्टी के दीयों की कुल खपत होने की संभावना जताई जा रही है.
पीढ़ियों पुरानी परंपरा और कड़ी मेहनत
स्थानीय कारीगर वीरसिंह प्रजापति ने बताया कि "यह उनका पीढ़ियों पुराना पैतृक कार्य है, जो लगातार चला आ रहा है. पहले उनके पिता यह काम करते थे और अब वे खुद पिछले 30 से 35 सालों से चाक पर लगातार दीये, मटके और करवा गढ़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस दीपावली पर उन्हें अकेले ही 30 से 35 हजार दीयों का बड़ा थोक ऑर्डर मिला है. एक कुशल कारीगर दिन भर में लगभग 1500 से लेकर 2000 दीये केवल अपने हाथों से चाक पर तैयार कर लेता है. इसके अलावा वे खुद भी फुटकर और थोक बाजार में दीयों की बिक्री करते हैं."
वहीं, युवा कारीगर अनुज प्रजापति ने बताया कि "त्योहार शुरू होने से दो-तीन महीने पहले से ही मिट्टी के दीये बनाने का सिलसिला आरंभ हो जाता है. वे लगभग 20 हजार दीये तैयार कर रहे हैं, जिन्हें थोक के साथ-साथ शहर के विभिन्न बाजारों और इलाकों में ठेले लगाकर भी बेचा जाता है. विदिशा के स्थानीय इलाकों के अलावा आसपास की तहसीलों और गांवों से भी लोग यहां दीये खरीदने पहुंचते हैं."
महंगाई की मार और लागत में भारी इजाफा
हालांकि, दीयों की बंपर मांग के बीच कारीगरों के सामने महंगाई एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है. कारीगरों के अनुसार, दीये बनाने के लिए आवश्यक चिकनी मिट्टी अब बहुत महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है, जो करीब 3,000 से 4,000 रुपए प्रति ट्रॉली तक मिलती है. इसके अलावा, दीयों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली लकड़ी, कंडे और भूसा भी काफी महंगे हो चुके हैं. अकेले लकड़ी की कीमत ही लगभग 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है.
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बाजार में भाव और उम्मीदें
बढ़ती लागत के चलते इस बार दीयों के दाम भी प्रभावित हो रहे हैं. थोक बाजार में दीयों का भाव 800 रुपए प्रति हजार के करीब चल रहा है, वहीं फुटकर बाजार में कारीगरों को 2 रुपए का एक दीया या 30 रुपए के 16 दीये बेचने की उम्मीद है. कारीगरों का कहना है कि वे पारंपरिक तरीके से ही दीये बनाते हैं, क्योंकि उनके पास आधुनिक डिजाइनिंग के सांचे उपलब्ध नहीं हैं, वे केवल चाक के जरिए हस्तनिर्मित दीये ही तैयार करते हैं. महंगाई के बावजूद लोगों में दीयों के प्रति उत्साह देखकर कुम्हारों को इस साल अच्छे मुनाफे की उम्मीद है.