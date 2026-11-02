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दीवाली आते देख कुम्हारों के चेहरों पर खिली मुस्कान, महंगाई और कच्चे माल की दरें बनी चुनौती

दीवाली आते देख कुम्हारों के चेहरों पर खिली मुस्कान ( ETV Bharat )

विदिशा: प्रकाश का पर्व दीपावली जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे मिट्टी के दीयों का बाजार भी पूरी तरह से गरमाने लगा है. आधुनिकता और चाइनीज लाइटों के दौर के बावजूद, इस वर्ष भी मिट्टी के दीयों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. विदिशा में दीपावली के इस त्योहारी सीजन में स्थानीय कुम्हार और कारीगर पारंपरिक मिट्टी के दीये तैयार करने में दिन-रात पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं. अनुमान के मुताबिक, पूरे विदिशा क्षेत्र में इस बार दीपावली पर लगभग 1 से 2 करोड़ मिट्टी के दीयों की कुल खपत होने की संभावना जताई जा रही है.

पीढ़ियों पुरानी परंपरा और कड़ी मेहनत