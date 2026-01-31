ETV Bharat / state

स्टंटबाज बाइकर्स के सपने रोड रोलर ने किया चकनाचूर, मॉडिफाई साइलेंसर्स जमींदोज

विदिशा में पुलिस का स्टंट करने वाले बाइकर्स पर एक्शन. मोटर साइकल से निकाले गए मॉडीफाई साइलेंसर्स को कुचला.

Vidisha Modified Silencers Crush
विदिशा में मॉडीफाई साइलेंसर्स पर चलवाया रोड रोलर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:11 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 5:19 PM IST

विदिशा : बंदूक की गोलियों की तरह आवाज निकलाने वाले बाइक में लगाए मॉडिफाइड साइलेंसर से लोग परेशान हैं. मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ विदिशा पुलिस एक माह से मुहिम चला रही है. इस दौरान पुलिस ने 55 से ज्यादा साइलेंसर बाइक से जब्त किए. ऐसे वाहनचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. शनिवार को इन मॉडिफाइड साइलेंसर को रोड पर रखा गया और रोड रोलर चलाया गया.

विदिशा पुलिस ने एक माह चलाया अभियान

विदिशा शहर के नीमताल चौराहा गांधी प्रतिमा के सामने मॉडिफाई साइलेंसर्स को रोड पर एक लाइन में रका गया. इसे देख लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई. यहां से गुजरने वाले वाहन चालक थमकर ये नजारा देखने लगे. पुलिस ने रोड रोलर के माध्यम से इन सभी 55 मॉडिफाई साइलेंसर को कुचलकर पापड़ बना दिया. विदिशा नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया "पिछले एक माह से यातायात सप्ताह चल रहा है. इसके तहत मॉडिपाइड साइलेंसर बाइक से जब्त किए गए."

विदिशा नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह (ETV BHARAT)

मॉडीफाई साइलेंसर रोड पर खतरनाक

सीएसपी अतुल सिंह ने बताया "एक माह के दौरान 55 मॉडिफाई साइलेंसर को पकड़ा था. इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. मॉडिफाई साइलेंसर से लोगों परेशानी होती है. इनसे तेज आवाज होती है. पुलिस ऐसी कार्रवाई जारी रखेगी." यातायात प्रभारी आशीष राय ने बताया "बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर युवा घूमते हैं. इससे बहुत तेज आवाज निकलती है. पटाखे या बंदूक की गोली की तरह आवाज भी निकलती है. इस कारण एक्सीडेंट होने की आशंका बढ़ जाती है."

Vidisha Modified Silencers Crush
मॉडीफाई साइलेंसर रोड पर खतरनाक (ETV BHARAT)

विदिशा की कॉलोनियों में बाइकर्स के स्टंट

यातायात प्रभारी आशीष राय ने बताया "बाइक से स्टंटबाजी करने के लिए लोग मॉडिफाई साइलेंसर लगवाते हैं. ये कानूनन जुर्म है. अभी भी शहर की कई कॉलोनियों में बाइकर्स मॉडिफाई साइलेंसर वाले वाहन चलाते हैं. इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इस प्रकार की कार्रवाई यही संदेश देती है कि यातायात नियमों का पालन करें नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी."

