260 CCTV कैमरों की मदद से आठ पुलिस टीम ने की मेहनत, फिर हाथ लगी सफलता
विदिशा की चर्चित अरिहंत ज्वैलर्स डकैती कांड का खुलासा, पुलिस ने दो नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पकड़ा. 13 लाख का चोरी का सामान बरामद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 11:00 PM IST
विदिशा: शहर के व्यस्त खरीफाटक रोड पर स्थित अरिहंत ज्वैलर्स में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस अधीक्षक रोहित केशवानी ने रविवार को खुलासा कर दिया. करीब एक सप्ताह तक चली गहन जांच, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से पड़ताल और 180 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ के बाद कोतवाली पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों अमन वंशकार (22), राम सिंह पारदी (26), कालीचरण पारदी (25) के अलावा दो नाबालिगों को गुना से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 13 लाख रुपये मूल्य का चोरी का सामान और घटना में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किया है.
यह डकैती 3 जनवरी 2026 की रात करीब 2:30 बजे हुई थी. बदमाशों ने अरिहंत ज्वैलर्स का शटर तोड़कर दुकान में घुसपैठ की, वहां तैनात गार्ड पर पत्थरों से हमला किया और सोने, चांदी के जेवरात और नगदी समेटकर फरार हो गए. घटना सामने आने के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया था. दुकान संचालक शैलेंद्र जैन की शिकायत पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की.
जांच जिले की सीमा से बाहर तक पहुंची
इस डकैती को सुलझाने के लिए पुलिस ने तकनीकी और मैदानी जांच की. विदिशा, सिरोंज, गुलाबगंज, गंजबासोदा, लटेरी, आनंदपुर, आरोन से लेकर गुना तक के इलाकों में लगे 260 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए. इसके साथ ही 180 से ज्यादा संदिग्ध व्यक्तियों से अलग-अलग पूछताछ की गई. फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद से वैज्ञानिक परीक्षण किया गया और लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा गया, जिसके बाद संदिग्धों की पहचान संभव हो सकी.
और भी आरोपी आ सकते हैं सामने
पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया "यह संगठित गिरोह है और पूछताछ में सामने आया है कि घटना में करीब 11 से 14 लोग शामिल हो सकते हैं. फिलहाल कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. चोरी का शेष माल कहां खपाया गया, इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है."