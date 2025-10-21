ETV Bharat / state

विदिशा में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड, शहीद जावानों को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि

पुलिस स्मृति दिवस परेड में कलेक्टर अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कार्यक्रम की शुरुआत परेड निरीक्षण और राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ.

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस जवानों को नमन किया गया. इस मौके पर पुलिस लाइन में भावभीनी परेड का आयोजन हुआ, जहां कर्तव्यपथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

विदिशा में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड (ETV Bharat)

1959 में चीनी हमले में शहीद जवानों को किया गया नमन

कार्यक्रम में वर्ष 1959 की उस ऐतिहासिक घटना को याद किया गया, जब 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सशस्त्र टुकड़ी के हमले में भारत के वीर पुलिस जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. इन्ही शूरवीरों की स्मृति में साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है.

191 शहीद जवानों के नामों का किया गया वाचन

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने वर्ष 2024-25 में कर्तव्य का पालन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले 191 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों का वाचन किया. इनमें मध्य प्रदेश के 11 और अन्य राज्यों के 180 पुलिस जवान शामिल थे. मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अतिथियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की.

शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित (ETV Bharat)

नम आंखों से शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

पुलिस स्मृति दिवस परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक भूर सिंह चौहान ने किया. परेड के दौरान अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए जवानों ने शहीदों को सलामी दी. इस दौरान पूरा मैदान देशभक्ति के भाव से गूंज उठा. कार्यक्रम के बाद शहीद स्मारक स्थल पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह नजारा देखकर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं.

देश की रक्षा में शहीद हुए जावानों को श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार सिंह, थाना प्रभारी सिविल लाइन आर.के. मिश्र, महिला थाना प्रभारी उर्मिला यादव सहित पुलिस लाइन एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर रक्षा समिति के सदस्य मौजूद रहे.