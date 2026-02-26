विदिशा में AI और दृष्टि 360 ने चोर को पकड़ाया, पुलिस की कैद में हनुमानजी का मुकुट चोर

ETV Bharat / state

एसपी रोहित काशवानी ने बताया "गंजबासौदा में चूड़ी मोहल्ले में एक हनुमानजी का मंदिर है. जहां पर 24 फरवरी को चोरी हुई थी. जिसमें चांदी का छत्र और हनुमानजी का मुकुट एक अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया था. इस मामले में पुलिस की टीम ने एक्शन लिया और अपराध दर्ज किया. मंदिर और आसपास लगाए गए कैमरों के फुटेज की जांच की गई और AI तकनीक का उपयोग करके चोर की पहचान की गई.

विदिशा: गंजबासौदा के हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दृष्टि 360 सीसीटीवी कैमरे और AI की मदद से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से चांदी का छत्र-मुकुट बरामद किया है. एसडीओपी शिखा भलावी ने पुष्टि की कि आरोपी ने जुर्म कबूला.

जहां पुलिस को सफलता मिली और चोर को पकड़ लिया गया है. आरोपी का नाम विनय दुबे है, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है. आरोपी के पास से चांदी का छत्र और मुकुट बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 1 लाख 20 हजार रुपए है. इस मिशन में एडिशनल एसपी, एसडीओपी बासौदा के नेतृत्व में थाना प्रभारी बासौदा शहर और थाना प्रभारी हैदरगढ़ सहित पूरी टीम ने अच्छा काम किया. पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा कि "मैं सभी से यह अपील करता हूं कि जो विदिशा पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. दृष्टि 360 डिग्री उसे अपने-अपने प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, घरों और कॉलोनी में कैमरे लगाएं. इस अभियान में हमारा सहयोग करें.

एसपी ने कहा दृष्टि 360 डिग्री में जो कैमरे की संख्या बढ़ी है, उससे चोरियों का खुलासा भी हो रहा है. हमारी पूरी टीम जो है, वह अच्छा काम कर रही है. हमने गस्त भी बढ़ाई है और कैमरे हम नियमित रूप से अपग्रेड कर रहे हैं." एसडीओपी शिखा भलावी ने कहा कि "चोरी करते हुए वीडियो और फोटो हमें मिले. वीडियो में दिखा आरोपी चेहरे पर मास्क पहने हुए था. AI की मदद से चोर का स्केच तैयार किया गया और तलाश की गई. जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है."