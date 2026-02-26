ETV Bharat / state

विदिशा में AI और दृष्टि 360 ने चोर को पकड़ाया, पुलिस की कैद में हनुमानजी का मुकुट चोर

विदिशा में हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, दृष्टि 360 कैमरे और एआई की मदद से चोर को पकड़ा.

VIDISHA POLICE ARREST THIEF
पुलिस की कैद में हनुमानजी का मुकुट चोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 8:29 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 8:54 PM IST

विदिशा: गंजबासौदा के हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने दृष्टि 360 सीसीटीवी कैमरे और AI की मदद से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपी के पास से चांदी का छत्र-मुकुट बरामद किया है. एसडीओपी शिखा भलावी ने पुष्टि की कि आरोपी ने जुर्म कबूला.

24 फरवरी को मंदिर में हुई थी चोरी

एसपी रोहित काशवानी ने बताया "गंजबासौदा में चूड़ी मोहल्ले में एक हनुमानजी का मंदिर है. जहां पर 24 फरवरी को चोरी हुई थी. जिसमें चांदी का छत्र और हनुमानजी का मुकुट एक अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया था. इस मामले में पुलिस की टीम ने एक्शन लिया और अपराध दर्ज किया. मंदिर और आसपास लगाए गए कैमरों के फुटेज की जांच की गई और AI तकनीक का उपयोग करके चोर की पहचान की गई.

विदिशा पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने दृष्टि 360 ने आरोपी को पकड़ाया

जहां पुलिस को सफलता मिली और चोर को पकड़ लिया गया है. आरोपी का नाम विनय दुबे है, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है. आरोपी के पास से चांदी का छत्र और मुकुट बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 1 लाख 20 हजार रुपए है. इस मिशन में एडिशनल एसपी, एसडीओपी बासौदा के नेतृत्व में थाना प्रभारी बासौदा शहर और थाना प्रभारी हैदरगढ़ सहित पूरी टीम ने अच्छा काम किया. पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.

Vidisha Hanuman Temple Theft
भगवान के मुकुट किए बरामद (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने कहा कि "मैं सभी से यह अपील करता हूं कि जो विदिशा पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. दृष्टि 360 डिग्री उसे अपने-अपने प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, घरों और कॉलोनी में कैमरे लगाएं. इस अभियान में हमारा सहयोग करें.

VIDISHA THIEF ARREST BY CCTV AND AI
सीसीटीवी में कैद मास्क पहने चोर (ETV Bharat)

AI की मदद से स्केच तैयार

एसपी ने कहा दृष्टि 360 डिग्री में जो कैमरे की संख्या बढ़ी है, उससे चोरियों का खुलासा भी हो रहा है. हमारी पूरी टीम जो है, वह अच्छा काम कर रही है. हमने गस्त भी बढ़ाई है और कैमरे हम नियमित रूप से अपग्रेड कर रहे हैं." एसडीओपी शिखा भलावी ने कहा कि "चोरी करते हुए वीडियो और फोटो हमें मिले. वीडियो में दिखा आरोपी चेहरे पर मास्क पहने हुए था. AI की मदद से चोर का स्केच तैयार किया गया और तलाश की गई. जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है."

