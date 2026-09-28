पेड़ों पर लटक रहे समोसे-कचौरी, पोहा और जलेबी, कौवों सहित सभी पक्षियों की सालभर खातिरदारी
विदिशा के मुक्तिधाम स्थित काग उद्यान में पितृपक्ष ही नहीं, साल के 365 दिन काग रसोई से तृप्त हो रहे पक्षी. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 4:39 PM IST
विदिशा : सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है. मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवों के माध्यम से दिया गया भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है. लेकिन बढ़ते प्रदूषण और मोबाइल टॉवर के रेडिएशन के कारण शहरों से कौवे धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं. इस कारण पितृपक्ष के दिनों में लोग कौवों की तलाश में भटकते हैं. इस समस्या को देखते हुए विदिशा की मुक्तिधाम सेवा समिति ने अनूठी मिसाल कायम की. समिति द्वारा मुक्तिधाम परिसर में पिछले 15 वर्षों से काग उद्यान का संचालन किया जा रहा है, जहां न केवल पितृपक्ष बल्कि वर्ष के 365 दिन पक्षियों के लिए आहार और जल की व्यवस्था की जाती है.
विलुप्त होती पक्षी प्रजाति को सहेजने का प्रयास
मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे बताते हैं "पर्यावरण संरक्षण और विलुप्त होती काग प्रजाति को सहेजने के उद्देश्य से इस काग उद्यान का निर्माण किया गया. यहां पक्षियों के लिए बाकायदा एक काग रसोई संचालित की जाती है, जहां प्रतिदिन सुबह पोहा, चावल जैसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा शहर की मिष्ठान व नाश्ते की दुकानों से समोसे, कचौरी, भजिया, ब्रेड, बड़ा और जलेबी जैसी सामग्रियां भी एकत्र कर यहां लाई जाती हैं."
मनोज पांडे ने बताया "परिसर में पक्षियों के लिए भोजन थाल स्थापित किए गए हैं और पीने के लिए जलपात्र भी लगाए गए हैं. नियमित देखरेख और आत्मीय वातावरण के कारण अब कौवे इनसे डरते नहीं हैं, बल्कि सीधे पास आकर आहार ग्रहण कर लेते हैं. कौवों का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है."
कौवों का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व
धार्मिक रूप से कौवे हमारे पुरखों के प्रतीक माने जाते हैं और पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराने से यह माना जाता है कि आहार सीधे पितरों तक पहुंच रहा है. वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से कौवे पर्यावरण के प्राकृतिक सफाईकर्मी होते हैं, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक विषैले जीव-जंतुओं का भक्षण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं. रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉ. राजेंद्र सिंह ने भी इस काग उद्यान का लोकार्पण करते हुए इसे देश का एक अद्वितीय प्रयास बताया था.
काग उद्यान में हमेशा कौवों का डेरा
श्री चरण तीर्थ धाम के पुजारी एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा के अध्यक्ष पंडित संजय पुरोहित ने बताया "जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, तब पितर मृत्युलोक में आते हैं. सनातन परंपरा में उनके निमित्त तर्पण और पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, अतिथि और कीट-पतंगों को भोजन दान करने का विधान है. इसलिए मुक्तिधाम का काग उद्यान श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, जहां 365 दिन कौवों को भोजन कराया जाता है. पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और यजमान यहां आकर अपने पितरों की याद में कौवों को भोजन प्रसादी का वितरण करते हैं."
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तर्पण करने वालों को बड़ी सुविधा
तर्पण करने पहुंचे अनिल चौरसिया ने कहा "शहरों में अब कौवे आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन मुक्तिधाम स्थित काग उद्यान में वर्षभर व्यवस्था है. यहां कौवे पर्याप्त संख्या में मौजूद रहते हैं. इससे श्रद्धालुओं को अपने पूर्वजों के नाम से भोग लगाने में आसानी होती है." ऐतिहासिक महत्व वाले श्री चरण तीर्थ धाम पर, जहां पूर्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों का विसर्जन भी हुआ था, वहां संचालित यह काग उद्यान आज धार्मिक आस्था के साथ-साथ पक्षी संरक्षण का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है.