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पेड़ों पर लटक रहे समोसे-कचौरी, पोहा और जलेबी, कौवों सहित सभी पक्षियों की सालभर खातिरदारी

कौवों के नाश्ते कि लिए पेड़ों पर लटकाए समोसे-कचौरी ( Etv Bharat )

विदिशा : सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है. मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवों के माध्यम से दिया गया भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है. लेकिन बढ़ते प्रदूषण और मोबाइल टॉवर के रेडिएशन के कारण शहरों से कौवे धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं. इस कारण पितृपक्ष के दिनों में लोग कौवों की तलाश में भटकते हैं. इस समस्या को देखते हुए विदिशा की मुक्तिधाम सेवा समिति ने अनूठी मिसाल कायम की. समिति द्वारा मुक्तिधाम परिसर में पिछले 15 वर्षों से काग उद्यान का संचालन किया जा रहा है, जहां न केवल पितृपक्ष बल्कि वर्ष के 365 दिन पक्षियों के लिए आहार और जल की व्यवस्था की जाती है.