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16 दिन धरती पर रहेंगे पितृ! विदिशा में अंधेरे से तर्पण करने बेतवा के घाट पहुंच रहे लोग

विदिशा में पितृ पक्ष शुरु, तड़के 4 बजे से ही बेतवा नदी पर लगी भीड़, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने से घर में रहती है सुख-शांति. रवि प्रजापति की रिपोर्ट

PITRU PAKSHA 2026
विदिशा में पितृ पक्ष शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 12:44 PM IST

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विदिशा: आज शनिवार से पितृ पक्ष शुरू हो गया है. भाद्रपद पूर्णिमा की सुबह से ही विदिशा के अशोक नगर मार्ग पर बेतवा नदी वाले बड़वाले घाट पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह 4-5 बजे के अंधेरे से ही लोग घाट पर पहुंचने लगे हैं और जैसे-जैसे दिन निकल रहा है, तर्पण और पिंडदान करने वालों का आना लगातार जारी है. घाट पर पंडितों की मौजूदगी में लोग हाथ में जल, कुशा और काले तिल लेकर अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और उनके नाम का तर्पण कर रहे हैं. पूरे घाट पर मंत्रों की आवाज गूंज रही है और माहौल पूरी तरह धार्मिक बना हुआ है.

बेतवा के दर्शन से अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति!

बड़वाले घाट के पंडित राजेंद्र दुबे ने बताया कि, ''आज पूर्णिमा से शुरू हुआ यह सिलसिला पूरे 16 दिन यानी अमावस्या तक चलेगा. यानि पितृ धरती पर आएंगे.'' उन्होंने बेतवा नदी की मान्यता बताते हुए कहा कि, ''यह वही पावन तट है, जहां कभी भगवान श्रीराम के चरण पड़े थे. कालिदास जी ने भी अपनी किताब में इस जगह की सुंदरता और पवित्रता की तारीफ की है. माना जाता है कि कलयुग में बेतवा के दर्शन करने और इसमें स्नान करने मात्र से ही इंसान को हर तरह की परेशानियों और अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति मिल जाती है.

विदिशा में तड़के 4 बजे से ही बेतवा नदी पर लगी भीड़ (ETV Bharat)
PEOPLE TARPAN BETWA RIVER
विदिशा में अंधेरे से तर्पण करने बेतवा के घाट पहुंच रहे लोग (ETV Bharat)

कोई भी कर सकता है पितरों का तर्पण

पंडित राजेंद्र दुबे ने इस बात पर भी जोर दिया कि, आजकल के दौर में युवाओं को भी अपनी इस परंपरा को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि, ''पितरों का तर्पण सिर्फ कोई एक इंसान नहीं, बल्कि घर के सभी लोग चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे सब मिलकर कर सकते हैं. जैसे रामायण काल में माता सीता ने भी राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था. पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने से घर में सुख-शांति और बरकत बनी रहती है.''

VIDISHA BETWA RIVER
बेतवा के दर्शन से अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति! (ETV Bharat)

घर आकर आशीर्वाद देते हैं पितृ

बता दें कि, पितृ पक्ष का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है. परंपरा के अनुसार, पितृ पक्ष में घर के दरवाजे पर चरण बनाए जाते हैं. मान्यता है कि पितृ पक्ष में पूर्वज धरती लोक पर आते हैं इन्हीं चरणों के माध्यम से घर में प्रवेश करते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं. जिससे सभी के कष्ट दूर होते हैं और घर में शांति बनी रहती है. फिलहाल बेतवा घाट पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है और पूजन-तर्पण का काम लगातार चल रहा है.

Last Updated : September 26, 2026 at 12:44 PM IST

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