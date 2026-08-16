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AC में सोती थी बकरी, मौत पर छपे शोक पत्र, 500 लोगों को तेरहवीं भोज, गंगा में अस्थि विसर्जन

बकरी 'कटोरी' की मौत पर छपे शोक पत्र ( ETV Bharat )