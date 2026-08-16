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AC में सोती थी बकरी, मौत पर छपे शोक पत्र, 500 लोगों को तेरहवीं भोज, गंगा में अस्थि विसर्जन

किसान ने 20 साल बेटी की तरह पाला बकरी को, सनातन रीति से अंतिम संस्कार, 500 लोगों को कराया तेहरवीं भोज. रवि प्रजापति की रिपोर्ट

VIDISHA PET GOAT KATORI FUNERAL
बकरी 'कटोरी' की मौत पर छपे शोक पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 10:01 AM IST

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विदिशा/सिरोंज: इंसान और बेजुबान जानवरों के बीच स्नेह और आत्मीयता की अनगिनत मिसालें देखने को मिलती हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और पशु-प्रेम की एक नई और परिभाषा गढ़ दी है. सिरोंज के भवानी नगर निवासी किसान नवल सिंह मालवीय ने अपनी 20 वर्ष पुरानी पालतू बकरी कटोरी उर्फ चमेली के निधन पर सामान्य इंसानों की तरह संपूर्ण सनातन परंपराओं का पालन करते हुए उसका अंतिम संस्कार, प्रयागराज में अस्थि विसर्जन और भव्य तेहरवीं, गंगा पूजन का आयोजन किया.

बेटी की तरह 20 साल तक रहा साथ
नवल सिंह मालवीय के अनुसार, ''कटोरी उनके घर में एक पालतू पशु मात्र नहीं, बल्कि परिवार की सगी बेटी जैसी थी. उसे 20 वर्षों से भी अधिक समय तक बेहद लाड़-प्यार से पाला गया. वह घर में ही रहती थी और कभी बाहर चरने नहीं जाती थी. घर के अंदर वह पलंग पर सोती थी और गर्मी के मौसम में उसके लिए एयर कंडीशनर की व्यवस्था रहती थी. 3 अगस्त 2026 को वृद्धावस्था के कारण कटोरी का देहांत हो गया, जिससे पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.''

प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के बाद 500 लोगों को कराया तेहरवीं भोज (ETV Bharat)

प्रशासनिक अनुमति से दाह संस्कार और गंगा में अस्थि विसर्जन
बकरी के निधन के पश्चात नवल सिंह ने विधिवत पुलिस व प्रशासनिक अनुमति लेकर हिंदू रीति-रिवाज से उसका दाह संस्कार किया. इसके बाद परिवार के सदस्य उसकी अस्थियों को संजोकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले गए, जहां पवित्र गंगा नदी में वैदिक विधि से अस्थियों का विसर्जन किया गया.

GOAT FUNERAL HINDI RITUALS
शोक पत्रिका छपवाकर रिश्तेदारों को भेजा निमंत्रण (ETV Bharat)

15 अगस्त 2026 को सिरोंज के लिंक रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी, कुशवाह डेरी, श्याम वाटिका के पीछे में बाकायदा शोक पत्र छपवाकर रिश्तेदारों, पड़ोसियों और नगरवासियों को आमंत्रित किया गया. इस अवसर पर गंगा पूजन और भव्य तेहरवीं भोज का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों ने शिरकत कर भोजन. दाल-बाटी, कढ़ी, लड्डू, पापड़ ग्रहण किया और कटोरी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

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हिंदू रीति रिवाज से हुआ बकरी का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों व परिजन ने बोला
नवल सिंह मालवीय ने बताया कि, बकरी हमेशा परिवार के साथ ही रहती थी. हमारे बगैर वह नहीं रहती थी और उसके बगैर हम नहीं रह पाते थे. उसके जाने के बाद लगा कि घर का ही कोई सदस्य चला गया है, इसलिए हमने पूरे विधि-विधान से उसका अंतिम संस्कार और गंगा पूजन कराया है.''

VIDISHA GOAT TERAHVI FEAST
500 लोगों को कराया तेहरवीं भोज (ETV Bharat)

परिजनों ने बताया कि, नवल सिंह ने 20-21 वर्षों तक इस बकरी को अपने बच्चे की तरह रखा. जब उसका निधन हुआ तो हिंदू रीति-रिवाज से दाह संस्कार किया गया. हम सभी अस्थियां लेकर प्रयागराज गए और गंगा जी में विसर्जित कीं. आज 13वें दिन तेहरवीं और गंगा पूजन का कार्यक्रम आयोजित कर समाज को यह संदेश दिया गया है कि बेजुबान भी परिवार का ही हिस्सा होते हैं.

VIDISHA GOAT TERAHVI FEAST
भोज में दाल-बाटी, कढ़ी, लड्डू, पापड़ बनाया गया (ETV Bharat)

समाज में बनी चर्चा व प्रेरणा का विषय
आज के दौर में जहां कई बार इंसानी रिश्तों में संवेदनाएं कम होती दिखती हैं, वहीं एक किसान द्वारा बेजुबान पशु के प्रति दिखाया गया यह असीम आदर, आत्मीयता और समर्पण पूरे क्षेत्र में सराहना का विषय बना हुआ है. तेहरवीं में शामिल हुए सभी लोगों ने नवल सिंह के इस संवेदनशील और प्रेरणादायी कदम की तारीफ की.

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