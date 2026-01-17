ETV Bharat / state

मोहन यादव से बोले शिवराज, 'मेरे दौर के अधूरे काम भी पूरे हो जाएं मुख्यमंत्री जी तो कल्याण हो जाए'

केन्द्रीय मंत्री और विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर ही बैठे सीएम डॉ मोहन यादव से कहा कि "जो सिलसिला है विकास का, मुख्यमंत्री के साथ ये ना बदलना चाहिए ना रुकना चाहिए." शिवराज मंच से मोहन यादव को संबोधित करते हुए कह रहे थे "मेरे मुख्यमंत्री काल के जो अधूरे काम हैं वो पूरे हो जाएं तो कल्याण हो जाए." खास बात ये कि नितिन गडकरी ने केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा आपकी मांगों को मैं नजर अंदाज नहीं करूंगा.

विदिशा/भोपाल: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए विदिशा पहुंचे. मंच पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मौजूद थे. विदिशा की जनता को संबोधित करते हुए मौका देखकर शिवराज ने मन की बात भी कह दी.

मंच से मोहन से बोले शिवराज-मेरे कार्यकाल के काम भी हो जाएं

मध्य प्रदेश के विदिशा में शनिवार को सौगातों की झड़ी लगी थी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ शिलान्यास किया. इसके साथ शहर को 4400 करोड़ से ज्यादा के रोड प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की.

विदिशा में रोड शो (ETV Bharat)

नितिन गडकरी ने कहा कि "मैं मध्य प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रहा हूं. इसी मौके पर मंच पर भाषण देने की बारी जब शिवराज सिंह चौहान की आई तो उन्होने मंच से ही खुद उनके मुख्यमंत्रित्व काल के पेंडिग पड़े कामों का जिक्र किया. मंच पर बैठे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से कहा कि "जो सिलसिला है विकास का वो रुकना नहीं चाहिए. मुख्यमंत्री के साथ ये बदलना नहीं चाहिए." शिवराज ने कहा कि "बाकी जो पहले आपने घोषणा की हैं वो पूरी हो जाएं और कुछ मेरे मुख्यमंत्री काल के जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएं तो कल्याण हो जाए." उन्होंने कहा कि जो पहले से तय काम थे वो होते रहे.

जनता का अभिवादन करते नितिन गडकरी, शिवराज और मोहन यादव (ETV Bharat)

गडकरी बोले-मोहन जी और मांग लेते द्रौपदी की थाली है

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि "अगर इस मौके पर सीएम डॉ मोहन यादव और भी मांग लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी. उन्होंने कहा कि मोहन जी आप दो-चार हजार करोड़ और मांग लेते. सीएम मोहन यादव ने 50 प्रोजेक्ट की डिमांड रखी थी. जिस पर नितिन गडकरी ने कहा कि आप और मांग लेते तो भी मैं दे देता. पर्याप्त बजट होने की बात को इस अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरे पास तो द्रौपदी की थाली है जितना मांगोगे देता जाऊंगा."

181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास (ETV Bharat)

गडकरी बोले-शिवराज जी आपकी मांगों की अनदेखी नहीं करूंगा

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि "शिवराज जी, आपकी मांगों को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा. विदिशा–कोटा–सागर 16,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे मंजूर हुआ, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी और दिल्ली–मुंबई, भोपाल–कानपुर, लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस-वे से जुड़ाव मिलेगा." गडकरी ने कहा कि "मध्य प्रदेश को सीआरएफ में 1,600 करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं, जिसमें 400 करोड़ शिवराज जी को उनके आठों एमएलए के लिए 50-50 करोड़ के हिसाब से मिलेगा."