विदिशा में दारु के लिए नहीं मिला डिस्काउंट तो शराबी हुआ बेकाबू, मारपीट में 1 व्यक्ति की मौत

विदिशा में शराब के डिस्काउंट को लेकर जानलेवा हमला, दुकान की शटर बंद कर मारपीट का आरोप, मामला रेट में छूट का था.

VIDISHA LIQUOR DISCOUNTS CLASH
विदिशा में शराब के डिस्काउंट को लेकर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:57 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 6:38 AM IST

विदिशा: करारिया थाना क्षेत्र के देवखजूरी में रविवार देर रात शराब के डिस्काउंट को लेकर विवाद हो गया. ये विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया. जिसके बाद 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में ताजखजूरी निवासी 39 वर्षीय राजकुमार रघुवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, उनके रिश्तेदार देवेंद्र रघुवंशी और दुर्गेश रघुवंशी भी गंभीर रूप से घायल हैं. उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है.

शराब पर मांगा डिस्काउंट, नहीं मिला तो हुआ बवाल

पुलिस के अनुसार कुछ युवक दुकान पर शराब लेने पहुंचे थे. इस बीच डिस्काउंट को लेकर उनकी दुकान कर्मचारियों से कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ा और दोनों तरफ से लाठी-डंडे चल गए. मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं. पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज कर लिया गया है और घटनाक्रम के आधार पर हत्या की धारा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है."

शराब के डिस्काउंट को लेकर विवाद (ETV Bharat)

पूरी प्लानिंग कर हमला करने का आरोप

मृतक के परिजन का दावा इससे अलग है. घायल दुर्गेश रघुवंशी ने बताया कि "राजकुमार की देवखजूरी में एक दुकान है. कुछ दिन पहले वहां सिगरेट लेने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था. जिसके बाद रविवार रात उन लोगों ने समझौता करने के नाम पर राजकुमार और उनके परिवार को बुलाया, लेकिन मौके पर पहुंचते ही उन पर रॉड और शराब की बोतलों से हमला कर दिया गया." दुर्गेश ने आरोप लगाया कि "हमलावरों में शराब दुकान के कर्मचारी और उनके साथी शामिल थे. ये हमला अचानक नहीं बल्कि इसके लिए पहले प्लान तैयार किया गया था.

Vidisha clash over liquor discounts
शराब के डिस्काउंट को लेकर मारपीट (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लगेगी धाराएं

दुकान का शटर गिराकर उसके अंदर बंद कर पीटने की बात भी सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर आपसी मारपीट, गाली-गलौज और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की धाराएं जोड़ी जाएंगी. वहीं, दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग चोटिल हुए हैं, जिनका उपचार भी जारी है.

Last Updated : November 25, 2025 at 6:38 AM IST

