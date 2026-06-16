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दहेज का कैसा लालच, इंसाफ की बाट जोहता परिवार, विदिशा की सलोनी की संदिग्ध मौत

विदिशा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाए हत्या के आरोप, दहेज की कर रहे थे मांग,नहीं हुई कोई गिरफ्तारी.

VIDISHA NEWLYWED WOMAN DEATH
विदिशा की सलोनी की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
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विदिशा: एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दी है. मौत के बाद शुरू हुई इंसाफ की यह लड़ाई अब पीड़ित परिवार और सिस्टम के बीच खड़ी नजर आ रही है. विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसोरा (भौरिया निवासी) की सलोनी किरार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से उसका परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है. परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की दहेज के लोभियों यानि ससुराल वालों ने ली है. मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन घटना के एक महीने बाद भी नामजद आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहा बेबस पिता

एसपी कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ता यह बुजुर्ग शख्स कोई आम फरियादी नहीं, बल्कि वह लाचार पिता है, जिसने अपनी जवान बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है. ग्राम भौरिया निवासी मीठालाल किरार अपनी बेटी सलोनी की मौत का सच जानने और दोषियों को जेल भिजवाने के लिए लगातार आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं.

परिजनों का आरोप आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं (ETV Bharat)

मृतका के पिता मीठालाल और भाई लोकेश किरार का कहना है कि "11 मई 2025 को सलोनी की शादी बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी, लेकिन शादी के महज 10-15 दिनों बाद ही उसका वैवाहिक जीवन नर्क बन गया. ससुराल पक्ष द्वारा लगातार आर्थिक मांगों और पारिवारिक प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी जानकारी सलोनी अक्सर मायके में देती थी."

SALONI IN LAWS DEMAND DOWRY
सलोनी को मंगलसूत्र पहनाता पति (ETV Bharat)

10 लाख रुपए और महंगे वाहन की मांग, मना करने पर मिली मौत!

पीड़ित परिवार के मुताबिक, सलोनी के ससुराल वाले लगातार 10 लाख रुपए की नकदी और महंगे वाहन की मांग कर रहे थे. जब सलोनी के पिता इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ रहे, तो उसके ऊपर जुल्म और बढ़ गया. इसी बीच, शादी के ठीक एक साल बाद 13 मई 2026 को सलोनी की मौत की खबर मायके पहुंची. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या का रूप दे रहा है, जबकि सलोनी के पिता मीठालाल का कहना है, "ससुराल वालों ने मेरी बेटी को मार कर फांसी पर लटका दिया. वे 10 लाख रुपए मांग रहे थे और धमकी देते थे कि अपने बाप से पैसे ला, नहीं तो तेरा यही हश्र करेंगे."

SALONI KIRAR SUSPICIOUS DEATH
भाई के साथ सलोनी की तस्वीर (ETV Bharat)

नामजद FIR के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर

सलोनी के भाई लोकेश किरार ने बताया कि "घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में ही 15 से 20 दिन लगा दिए. पुलिस ने सलोनी के पति आशीष किरार, जेठ आलोक किरार, जेठानी उषा बाई और सास प्रेमा बाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है."

SALONI IN LAWS DEMAND DOWRY
सलोनी को मंगलसूत्र पहनाता पति (ETV Bharat)

इस मामले को लेकर विदिशा के एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "यह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के परसोरा गांव का मामला है. नवविवाहिता की मौत के बाद मर्ग कायम कर नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) द्वारा इसकी विस्तृत जांच की गई थी. जांच में अपराध पाए जाने पर मृतका के पति, जेठ, जेठानी और सास के खिलाफ दहेज हत्या और प्रताड़ना की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

एडिशनल एसपी ने कहा, "मामले के सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं. परिजनों ने गिरफ्तारी को लेकर आवेदन दिया है. हमने हमारी पुलिस टीम और सिविल लाइन थाना सहित अपनी कई टीमों को आरोपियों को ट्रैक करने के लिए लगा दिया है. हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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