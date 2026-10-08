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विदिशा में दौड़ेगी माता एक्सप्रेस, इंजन पर सवार भोलेनाथ, नौ दुर्गाओं के गार्ड बनेंगे गणेश जी

विदिशा: आगामी शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर शहरभर में धार्मिक उत्साह चरम पर है. जगह-जगह माता रानी के स्वागत और पूजा-अर्चना के लिए आकर्षक पंडाल और झांकियां सजाई जा रही हैं. इसी कड़ी में विदिशा के मोहनगिरी तिराहा पर इस बार श्रद्धालुओं को भक्ति और कला का एक अद्भुत और अनोखा देखने को मिलेगा. विगत 35 वर्षों से स्थापित की जा रही इस प्रसिद्ध झांकी में इस वर्ष माता एक्सप्रेस, एक विशेष ट्रेन बनाई जा रही है, जो सड़क पर चलती हुई दिखाई देगी.

मोहनगिरी तिराहा जंक्शन पर सजने वाली यह झांकी हमेशा से ही शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र रही है. झांकी समिति के अध्यक्ष सोनू राजपूत और सदस्य पवन पेंटर ने बताया कि, ''वर्ष 2015 के बाद से समिति ने हर साल श्रद्धालुओं के लिए कोई न कोई नया, रचनात्मक और संदेशप्रद विचार प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है. इसी क्रम में इस वर्ष अंग्रेजों के जमाने के पारंपरिक भाप इंजन की तर्ज पर यह विशेष माता एक्सप्रेस तैयार की गई है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.''

इस माता एक्सप्रेस की बनावट और परिकल्पना बेहद खास और धार्मिक आस्था से परिपूर्ण है. ट्रेन के मुख्य इंजन में देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ ड्राइवर के रूप में विराजमान रहेंगे, जो इस दिव्य ट्रेन का संचालन करते नजर आएंगे. वहीं ट्रेन के 9 अलग-अलग कोच में माता रानी के नौ स्वरूपों नवदुर्गा के दर्शन उनके पारंपरिक वाहनों के साथ कराए जाएंगे. ट्रेन के सबसे अंतिम यानी 10वें डिब्बे में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी गार्ड की भूमिका में नजर आएंगे.

इंजन में पुराने वाहनों के कलपुर्जों का उपयोग

इस झांकी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, इसे पूरी तरह से स्थानीय कलाकारों और कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है. ट्रेन का भव्य इंजन बनाने के लिए पुरानी जीप और कट्टे के कलपुर्जों का उपयोग किया गया है, जबकि ट्रेन के डिब्बे हाथ ठेलों पर निर्मित किए गए हैं. इस निर्माण कार्य से क्षेत्र के वेल्डर, पवन पेंटर, कारपेंटर मनोज और स्थानीय हाथ ठेले वालों को भी रोजगार मिला है.

भक्तों को दर्शन देगी माता एक्सप्रेस

झांकी समिति के सदस्यों ने बताया कि, लगभग 8 से 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से तैयार हो रही यह भव्य झांकी बिना किसी सार्वजनिक चंदे के बनाई जा रही है. समिति के सभी सदस्य आपस में ही सहयोग राशि जुटाकर इस आयोजन को भव्य रूप देते हैं. नवरात्र के दौरान यह माता एक्सप्रेस विदिशा के रेलवे स्टेशन से इस झांकी को निकाला जाएगा और शहर के मार्गों से होते हुए मोहनगिरी तिराहा जंक्शन पर रुककर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देगी.