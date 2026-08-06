विदिशा में सांदीपनि के स्टूडेंट्स व पैरेंट्स बे-बस, ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूल भेजना मजबूरी
नटेरन स्थित सांदीपनि विद्यालय के बच्चे बस सुविधा बंद होने से परेशान. 9 सौ बच्चों के लिए केवल 3 बसें. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:00 PM IST
विदिशा : ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और घर से स्कूल तक सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के मकसद से मध्य प्रदेश सरकार ने सांदीपनि विद्यालय योजना की शुरुआत की थी. वहीं, विदिशा के नटेरन में इस योजना के दावों की पोल खुल गई. स्कूल बसें नाममात्र की होने के कारण मासूम बच्चों को रोजाना ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है.
898 स्टूडेंट्स के लिए केवल 3 बसें
नटेरन स्थित सांदीपनि विद्यालय में आसपास के अलावा दूरदराज़ गांवों के बच्चे अध्ययनरत हैं. स्कूल में कुल 898 विद्यार्थी हैं. इतने बड़े छात्र समूह को गांव से स्कूल लाने और वापस छोड़ने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा केवल 3 बसें ही उपलब्ध कराई गई हैं. प्रत्येक बस में क्षमता से अधिक यानी 40 से 50 बच्चों को लाया-ले जाया जा रहा है. बसों की बेहद कम संख्या होने की वजह से सैकड़ों बच्चे परेशान हैं. मजबूरी में पैरे्ंट्स अपने बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठाकर स्कूल भेजने को विवश हैं.
बस सुविधा बंद होने से बच्चे परेशान
अभिभावक सीताराम ने बताया "नया शिक्षण सत्र शुरू हुए 3-4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बसें ठीक से नहीं चल रही हैं. पहले बसें चलती थीं तो हमने बच्चों का दाखिला करवा दिया. अब बस सुविधा बंद होने से मजबूरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है."
जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार ने बताया "मामला संज्ञान में आया है. नटेरन के सांदीपनि विद्यालय में 898 छात्र पंजीकृत हैं और वर्तमान में 3 बसें संचालित हैं. बसों की संख्या अपर्याप्त होने से अतिरिक्त वाहनों की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही और बसें लगाई जाएंगी. तब तक उपलब्ध बसों से ही डबल ट्रिप/राउंड लगवाकर व्यवस्था साधने के प्रयास किए जा रहे हैं."
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डीईओ ने दिए प्रिंसिपल को निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार का कहना है "संस्था के प्राचार्य और शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसी असुरक्षित सवारी से न भेजें." सवाल यह है कि जब तक शासन से नई बसों की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक क्या छात्र इसी तरह जोखिम भरा सफर करने पर मजबूर रहेंगे.